“Papà ci ha regalato gli anelli abbinati”, scrive la vip nella didascalia del nuovo post che mostra la sua mano accanto a quella della figlia, entrambe con due anelli preziosissimi donati appunto dal compagno/papà. E che anelli: si tratta del modello Toi et Moi (Tu e io), sono uguali, hanno entrambi la fascia in oro bianco e due enormi diamanti incastonati che si incrociano (il primo è rettangolare, il secondo è ovale) e quello che indossa la bimba è una miniatura dell’originale sfoggiato con orgoglio dalla sua mamma.

Anche a vederli si capisce subito che valgono una fortuna. Il loro prezzo preciso non è dato da sapere ma gli esperti del settore che hanno analizzato le pietre centrali hanno stimato il loro valore rispettivamente a 300mila e 40mila dollari, quindi 258mila e e 34mila euro. E questo è solo l’ultimo accessorio extra lusso e super costoso che Kylie Jenner ha deciso di mostrare ai suoi tantissimo follower.

Mamma e figlia vip con l’anello coordinato

La sorella di Kim Kardashian, che è incinta del secondo figlio e ha costruito un impero con la sua linea di cosmetici Kyle Cosmetics, non ha mai nascosto la sua passione per il lusso sfrenato. Passione che Kylie Jenner sta tramandando alla figlia primogenita avuta da Travis Scott, che ha pensato di regalare il gioiello anche alla piccola Stormi, 3 anni e mezzo.





Del resto la figlia di Kylie Jenner e Travis Scott è ormai più che abituata. In più di un’occasione ha sfoggiato mini bag griffate e accessori super costosi. Senza contare le feste organizzate per i suoi compleanni e i regali. Come dimenticare la carrozza di Cenerentola donata alla bambina a Natale scorso? E il parco a tema che si chiama “Stormi World”?

Si tratta di un vero e proprio luna park ispirato al disco “Astroworld” del padre della piccola, Travis Scott. Nel parco sono state ricreati tanti mondi, come ad esempio quello dei Trolls oppure quello in cui è ambientato il film “Frozen”, tutto per venire incontro ai desideri della piccola Stormi. Non mancano piscine, giostre, giochi e negozi in cui è possibile acquistare ogni genere di gadget, dalle magliette ai portachiavi e molto altro ancora, tutto in ‘stile Stormi’. E chissà cosa succederà quando Kylie Jenner darà alla luce il secondo figlio…