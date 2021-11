“Ci sposiamo”. Prima l’anello, poi l’annuncio: l’attrice e la fidanzata convolano a nozze

Ha raggiunto il successo mondiale con la saga di “Twilight”. Il film, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Stephenie Meyer, narra la storia di un’adolescente che si innamora di un vampiro. Lei interpreta Bella Swan, innamorata di Edward Cullen, ovvero l’attore Robert Pattinson. Il film ebbe un tale successo che la produzione decise di realizzare ben quattro sequel. Ovviamente stiamo parlando di Kristen Stewart.

L’attrice, appena 31enne, è già popolarissima e non a caso è stata scelta per interpretare Lady Diana nel film “Spencer”. Qui la trama prevede la decisione, immaginaria, della principessa di lasciare Carlo. Da sempre Kristen ha respirato un’atmosfera particolare. Il papà è infatti il produttore John, mentre la mamma Jules è una sceneggiatrice. Ha debuttato a soli 9 anni nel film “Il bambino venuto dal mare”. Ebbene proprio l’attrice ha fatto un importante annuncio, confermando le numerose voci che circolavano da tempo.

Kristen Stewart si sposerà con la compagna Dylan Meyer. Il matrimonio si celebrerà presto e d’altra parte già da tempo se ne parlava. La fidanzata dell’attrice aveva infatti sfoggiato tempo fa un prezioso anello. Le due hanno una relazione da diversi anni, ma la loro storia è stata ufficializzata soltanto nel 2019. Ora Kristen ha confermato tutto: “Ci sposiamo, lo faremo assolutamente. Sta succedendo”.





L’attrice Kristen Stewart è al settimo cielo per il lieto evento. È stata proprio lei a fare la proposta alla sua Dylan. E quest’ultima ha riposto di sì. D’altra parte le ultime foto pubblicate da Dylan sul proprio profilo Instagram avevano già messo in agitazione i fan. Poi quell’anello spuntato dal nulla e i dubbi sono diventati certezza. La notizia non era stata, però, confermata. Fino ad ora.

A differenza della compagna Kristen Stewart non ha alcun account sui social e quindi non aveva potuto dare nessun indizio al riguardo. Kristen e Dylan coroneranno dunque il loro sogno. Le due si sono conosciute ad una festa, tramite amici in comune. Scoppiata la passione hanno deciso di andare a convivere. E presto si sposeranno. Prima di lei Kristen aveva avuto una relazione con Robert Pattinson. Poi ha fatto coming out e sono arrivate le storie con St. Vincent, Soko e Stella Maxwell. Oggi invece il cuore di Kristen batte solo per Dyaln!