Solo qualche giorno fa avevano fatto scalpore le confidenze di una coppia d’oro del cinema internazionale. Confidenze molto intime perché sull’igiene personale e dei propri figli. Aston Kutcher e Mila Kunis hanno parlato delle proprie abitudini nel podcast Armchair Expert e confessato di non essere per niente avvezzi al sapone.

Stesso discorso vale anche per i figli: “Se gli vedi dello sporco addosso lavali. Altrimenti non serve”, ha detto con molta naturalezza l’attore lasciando tutti senza parole. Dello stesso avviso la moglie Mila Kunis, attrice, modella e doppiatrice, che nel podcast ha raccontato anche di come viveva da bambina: “Non avevo acqua calda da piccola, quindi non mi facevo la doccia spesso. Anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”.

La coppia di attori lava i figli “solo quando sente la puzza”

Inoltre, come se non bastasse, Ashton Kutcher ha ammesso di lavarsi “solo ascelle e le mie parti intime tutti i giorni”, mentre fa la doccia ”solo quando è strettamente necessario”. Ovviamente le confidenze di una delle coppie più belle di Hollywood hanno suscitato un gran polverone, tra commenti ironici ma anche tante critiche. Ma non sono soli a quanto pare.





A fare l’ultima confessione imbarazzante un’attrice molto nota anche in Italia: Kristen Bell, molto famosa per la serie tv Veronica Mars. Sposata dal 2013 con il collega Dax Shepard, hanno due figli: Lincoln e Delta, che hanno rispettivamente 8 e 7 anni. E anche loro a quanto pare non solo così ossessionati dall’igiene personale. Anzi.

Ospiti del programma tv The View Kristen Bell e Dax Shepard hanno rivelato di non lavare così tanto i loro bambini. Si limitano a far loro il bagnetto solo quando sentono un odore nauseabondo. “Sono un grande fan dell’attesa della puzza”, ha dichiarato lui senza troppi peli sulla lingua. E lei: “Quando senti una zaffata: questo è il modo con cui la biologia ti fa sapere che devi pulirlo”. Il marito ha però ricordato che quando i bimbi erano neonati li lavavano tutti i giorni, perché essendo più giovani erano anche più attenti.