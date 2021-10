Il gossip esplode oltreoceano dove è stato appena annunciato tramite social che Kourtney Kardashian e Travis Barker si sposano. La sorella di Kim Kardashian e lo storico batterista dei Blink 182 non hanno lasciato nulla al caso. A prendere l’iniziativa è stato il musicista che ha chiesto a Kourtney di sposarlo sulla spiaggia e circondati di rose rosse e candele. Le ha poi dato un anello che non è passato di certo inosservato. Kourtney ha postato le foto della proposta sul suo profilo Instagram, scrivendo un semplice “Forever”, ovvero “per sempre”.

A seguire, i due promessi sposi hanno trascorso le ore successive in compagnia di amici e parenti, come dimostrano le stories su Instagram delle altre sorelle. Protagonista assoluta Kim che ha pubblicato un video di Kourtney Kardashian e Travis che si baciano, facendo uno zoom sull’anello al dito. Anche Kendall Jenner ha fatto più o meno la stessa cosa, lei però si è affidata a una foto e non a un video. Poco dopo, a cena finita, è proseguita la festa romantica di Kourtney e Travis promessi sposi.

Nelle stories del batterista c’è una foto di un letto con un enorme cuore formato da petali di rosa rossi, che cadono anche a terra. Insomma, per i due è stata una giornata da sogno e adesso possono dedicarsi ai preparativi delle nozze. Kourtney Kardashian e Travis Barker stanno insieme da circa un anno e la loro relazione è balzata agli onori della cronaca rosa nei primi mesi del 2021.





Tuttavia, la decisione di sposarsi così presto non dovrebbe stupire più di tanto, prima di tutto perché sono adulti e quindi in grado di capire in poco tempo se sono fatti l’uno per l’altra. In realtà Kourtney Kardashian e Travis si conoscono da molto più tempo ed è per questo che non risulta affatto strano un rush finale di questo tipo.

Per chi non lo sapesse infatti, l’ex batterista dei Blink-182 è il vicino di casa di Kourtney da 15 anni e più. Tra loro c’era un’amicizia prima che sbocciasse l’amore. Kourtney Kardashian ha tre figli – Mason, Penelope, Reign – nati dal matrimonio con Scott Disick. Anche lui ha tre figli, di cui una adottata. Ora non ci resta che aspettare il loro giorno più bello.