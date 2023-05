“Addio a Kledi Kadiu”. Orrore contro l’ex ballerino di Amici: la terribile notizia, poi la scoperta

Annuncio choc sul noto ballerino, è lui a rompere il silenzio sulla questione. Una notizia alquanto sconcertante avrebbe fatto il giro del web nel giro di poco tempo disseminando panico tra i fan. Lo avrebbero dato per deceduto, eppure nulla di tutto questo era vero. Ovviamente la sconcertante notizia non poteva che giungere alle orecchie del diretto interessato che ha subito ben pensato di scrivere un post pubblico sui social dove spiegare che fortunatamente sta bene e soprattutto è vivo e vegeto. Ma non sarebbe la prima volta che accade nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Kleidi Kadiu rompe il silenzio. Lo avrebbero dato per deceduto e invece il noto ballerino professionista fortuntamente sta bene. Ha dunque deciso di intervenire sui social per porre definitivamente fine alla notizia sconcertante: “Si fa tutto per avere un click in più, questa cosa è un po’ triste, però io sto bene”, fa sapere subito Kleidi per poi aggiungere: “Qui scrivono che me ne sono andato… Non ho capito dove! Sono morto? No. Sono andato via dall’Italia?”

Kleidi Kadiu rompe il silenzio dopo la notizia sconcertante: “Sono morto? No!”

Ovviamente allarmati dalla notizia choc, sia amici che parenti hanno inondato Kleidi di telefonate per sapere se effettivamente la notizia fosse vera. Lo ha fatto sapere Kleidi che nel corso della diretta social ha aggiunto: “Faccio questa storia per rassicurare tutte le persone e gli amici che mi stanno scrivendo per colpa un po’ di articoli che stanno uscendo da ieri sera dai titoli un po’ ambigui e non carini“. I toni del balelrino professionista hanno provato a sdrammatizzare pur arrivando puntuali e diretti.

“Certamente si fa qualsiasi cosa per un click in più ma è davvero triste, però io sto bene, mi sono grattato un po’ di volte e basta. Sono i titoli trappola e ormai lo fanno con tutti… Nessuno viene risparmiato”, ha concluso Kleidi nel messaggio di rassicurazione. E probabilmente il fraintendimento è sorto in seguito a titoli che a detta del ballerino stesso fungono da “trappola” per i lettori. Dove insomma la parola “Addio” potrebbe riferirsi a ben altro di meno preoccupante.

Un titolo fuorviante probabilmente riferito alla carriera di Kleidi. Infatti, dopo aver preso parte al corpo di danza di trasmissioni come Buona domenica e C’è posta per te, Kleidi ha deciso di mettersi in proprio per fondare nel 2004 una scuola di danza, la Kledi Dance a Roma. Dopo un ruolo nella pellicola di successo Passo a due, nel 2016 Kleidi approda a Pequenos gigantes. Da quel momento in poi sporadiche apparizioni sul piccolo schermo, ma perché evidentemente i progetti del ballerino lo hanno condotto a dedicarsi a ben altro.