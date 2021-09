“Sono la più fortunata ad avere ora due uomini nella mia vita, che riempiono il mio cuore con questo amore cosmico gigante enorme”. Con queste parole, che accompagnano la prima fotografia in assoluto del nuovo arrivato in famiglia, la neo mamma dà il grande annuncio: è nato. In realtà, specifica lei nel post, il piccolo è venuto al mondo lo scorso 23 settembre ed è “la perfezione”, ma ha deciso di diffondere la lieta notizia solo poco fa.

Non mostra il volto, solo la manina del neonato ma in compenso svela il nome scelto. L’attore protagonista di Riverdale KJ Apa e la sua compagna Clara Berry sono diventati genitori del piccolo Sasha Vai Keneti Apa. Una gioia immensa per l’attore e musicista neozelandese, che in Riverdale interpreta il protagonista Archie Andrews, ora condivisa con fan, amici e colleghi della coppia, che non hanno perso tempo a lasciare messaggi di affetto ed auguri.

L’attore KJ Apa è diventato papà

KJ Apa è legato alla modella 27enne Clara Berry dal 2019 anche se inizialmente i due hanno preferito tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Dopo un po’, però, hanno ceduto anche se questa storia d’amore ha avuto non poche difficoltà dovute alla distanza: lui impegnato a Vancouver per le riprese di Riverdale, lei a Parigi per la sua carriera di modella.





A maggio scorso l’annuncio della dolce attesa. Lei, che in quelle settimane si era trasferita a Vancouver, dove si gira la serie della CW ha pubblicato una fotografia con il pancione in mostra e così l’attore nei commenti ha chiarito, come se non fosse più che evidente “E per la cronaca, lei è incinta”.

Boom di like e commenti sotto questa frase di KJ Apa, al tempo ancora impegnato sul set nelle riprese della quinta stagione di Riverdale. E a questo proposito, sotto al post dell’annuncio, ecco i cuori di Charles Melton e Drew Ray Tanner e il tenero commento di Vanessa Morgan, che è a sua volta da poco diventata mamma: “River avrà presto il suo miglior amico”, ha scritto l’interprete di Toni.