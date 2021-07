“Marito e moglie”. Lui, milionario playboy e lei nipote vip hanno detto sì. Tra loro 30 anni di differenza

Un matrimonio da favola e blindatissimo. Si è celebrato ieri, sabato 24 luglio 2021, il matrimonio della nipote di Lady Diana, Kitty Spencer figlia del conte Charles. Lady Kitty Eleanor Spencer non è solo un’aristocratica, ma anche una modella. Proprio per la sua bellezza è stata spesso accostata dalla famosa zia e ha potuto sfilare per importanti case di moda. E anche per la cerimonia ha scelto di indossare un abito di Dolce & Gabbana, di cui è global ambassador.

Kitty Spencer si è sposata con Michael Lewis, imprenditore sudafricano di 31 anni più grande di lei. L’uomo è già divorziato, con tre figli e ha un patrimonio di 80 milioni di sterline. La location scelta dai due è da sogno. Si tratta di Villa Aldobrandini a Frascati. D’altra parte, come riporta il Corriere della Sera, la cittadina è gemellata con Windsor ed esiste un legame antico tra i principi Aldobrandini e gli Spencer. Dell’evento, in realtà, si è cominciato a parlare già da qualche giorno.

In molti sapevano che il sogno di Kitty Spencer era quello di sposarsi in Italia. E quando hanno iniziato a diffondersi alcune foto che la ritraevano in compagnia di alcune amiche a Firenze l’ipotesi è diventata certezza. Proprio nella città di Dante la nipote di Lady D ha festeggiato l’addio al nubilato. Anche lei è innamorata dell’Italia, chi non lo è? Massimo riserbo, invece, per quello che riguarda gli invitati alla festa di matrimonio. Qualche nome, però, è uscito fuori.





Si parla di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma anche di Andrea Bocelli accompagnato dalla consorte. Difficile, invece, dire se saranno presenti membri della famiglia reale come William e Harry, cugini di Kitty Spencer. In ogni caso l’evento è stato blindatissimo, come prova il fatto che non ci sono foto del matrimonio. Soltanto il Messaggero ne ha pubblicate alcune, ma da lontano.

Il matrimonio tra Kitty Spencer e Michael Lewis si è celebrato in un contesto di massima riservatezza e con un imponente servizio di sicurezza. La notizia è uscita soltanto in queste ore, subito dopo l’evento. Iniziano ad uscire anche i nomi degli illustri ospiti, come la popstar Pixie Lott, la moglie di Idris Elba, Sabrina e poi le sorelle di Kitty, Lady Amelia e Lady Eliza. Poche anche le informazioni sul fidanzamento tra Kitty Spencer e Michael Lewis. I due, a quanto pare, stanno insieme almeno dal 2019.