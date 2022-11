Kit Connor ha fatto coming out. L’attore, protagonista della serie LGBTQ Heartstopper, si è sentito “costretto” nel farlo ed è lui stesso a raccontarlo. Tra l’altro la serie tornerà a breve con una seconda stagione su Netflix e l’hype è altissimo per tutto loro. Ora però molti fan si sono chiesti se anche nella vita privata l’attore fosse gay. E come spesso accade, qualcuno ha esagerato ed ha iniziato a fare domande insistenti al ragazzo, che su Twitter è sbottato.

“Ci sono un sacco di tweet in cui si parla del mio orientamento. Sono state fatte mille ipotesi e la gente ha speculato su questo. Così anche io ho scritto qualcosa. Ci mettono pressione per fare coming out e magari uno non è pronto. Voglio dire, per quanto riguarda me sono assolutamente a mio agio con chi sono e so il mio orientamento. – ha continuato Kit Connor – Però allo stesso tempo non sento il bisogno di urlarlo, non mi piacciono le etichette”.

Kit Connor ha fatto coming out

E ancora Kit Connor: “Non voglio etichettare me stesso, questo genere di cose non fanno per me , ma sto benissimo. – ha continuato Kit Connor – Quindi nessuna etichetta, specialmente in pubblico. Mi fa quasi ridere come molti facciano ipotesi sul mio orientamento”.

Dice ancora: “Ma davvero esistono ancora queste cose nel 2022? Dai è assurdo fare ipotesi basandosi sulla voce di qualcuno, su come veste o sul suo atteggiamento”. Tra l’altro nelle ultime settimane Kit Connor è stato paparazzato con una ragazza e molte fan di Heartstopper l’hanno accusato di fingere di essere etero.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye — Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022

Dopo migliaia di frecciatine l’attore lo scorso settembre ha pensato di abbandonare Twitter: “Questa è un’app sciocca. Sono un po’ annoiato ora, cancellerò Twitter“. Poi eccolo di nuovo qualche ora dopo: “Sono tornato per un minuto. Sono bi. Congratulazioni per aver costretto un diciottenne a fare coming out. Penso che alcuni di voi abbiano perso il senso dello spettacolo. Addio“. Parole sante quelle di Kit Connor.

