Bruttissima notizia per uno dei cantanti più famosi del mondo. La sua ex moglie ha infatti provato ad uccidersi ed è stata prontamente soccorsa. Stando a quanto riferito nelle scorse ore, la donna ha tentato il suicidio procurandosi delle ferite sia sui polsi che sulle braccia. Quando i soccorritori sono arrivati sul luogo del fatto, hanno fortunatamente trovato la signora ancora non priva di conoscenza e le hanno quindi prestato le prime cure, anche se non è stato affatto facile per loro.

Infatti, l’aspirante suicida prima di essere trasferita in ospedale e precisamente al pronto soccorso ha reagito contro i paramedici e le forze di polizia, anch’esse nel frattempo intervenute su segnalazione dei medici. Quando ha raggiunto il nosocomio, è stata immediatamente sottoposta ad alcuni esami clinici per comprendere quale fosse esattamente il suo stato. In particolare, si è posta la massima attenzione sugli aspetti più prettamente psicologici, visto il tentativo di gesto estremo.

A tentare di togliersi la vita è stata la signora Kim Scott. A rivelare tutte le informazioni del caso ci ha pensato l’autorevole sito americano ‘TMZ’, quasi sempre i primi a sapere news riguardanti i personaggi famosi. L’episodio comunque non si è verificato qualche ora fa, ma lo scorso 30 luglio, solo che la notizia è emersa solamente adesso. Dopo essere stata supportata e curata, Kim Scott è stata nuovamente riportata nella sua casa, situata nello stato statunitense del Michigan per rimettersi in sesto.





Kim Scott è stata la coniuge del noto rapper americano Eminem. Non è stato per niente un rapporto semplice quello tra i due, non a caso lui le ha anche voluto dedicare, se così si può dire, anche alcuni brani musicali molto forti dai titoli ‘Kim’ e ‘Kill You’. Hanno comunque concepito anche una figlia, che si chiama Hailie Jade. Si sono divorziati 20 anni fa, poi Kim Scott ed Eminem sono nuovamente ritornati insieme e si sono sposati di nuovo nel 2006, prima di separarsi di nuovo dopo tre mesi.

Eminem è ritenuto uno dei più bravi artisti hip hop di tutti i tempi. Non ha avuto una vita sempre regolare, infatti solo nel 2008 si è disintossicato dalla droga e dall’alcol. Kim Scott tentò il suicidio anche nel 2000, dopo aver ascoltato la canzone ‘Kim’, che parlava praticamente dell’ipotesi riguardante l’omicidio della consorte, commesso dal cantante, che poi aveva gettato il corpo in un lago.