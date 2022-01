Una tranquilla camminata in riva al Tevere con la moglie e i figli. Poi, d’improvviso, la caduta in acqua. Incredibile quanto accaduto all’attore e regista Kim Rossi Stuart, o meglio a suo figlio Ian. Il piccolo, secondogenito di Kim e della moglie Ilaria Spada nato nel luglio del 2019, è scivolato nell’acqua gelata. Probabilmente a provocare l’incidente è stata la pavimentazione ghiacciata della passeggiata.

Kim si trovava in quel momento con Ilaria e i due figli. Quando ha visto Ian cadere in acqua ha agito d’istinto e con grande freddezza. L’episodio, davvero drammatico, è stata raccontato dal settimanale Diva e Donna. E da quello che è emerso la tragedia è stata, fortunatamente, soltanto sfiorata.

In questi giorni le acque del fiume Tevere che attraversa la Capitale sono gelide. Le temperature medie annue sono comunque di 14,3°C mentre quelle invernali possono andare sotto i 6 gradi. In ogni caso Kim Rossi Stuart ha subito messo in salvo il piccolo Ian di 2 anni e mezzo appena. Un grandissimo spavento per i due attori. Tra l’altro Ilaria è anche in attesa del terzo figlio. Tutto, però, si è risolto per il meglio grazie alla reattività del papà.





Riportato Ian a riva, Kim lo ha consegnato tra le braccia della mamma che lo ha subito riscaldato. Così la famiglia, compreso il primogenito Ettore di 10 anni, ha potuto riprendere la passeggiata. Quello che poteva facilmente trasformarsi in dramma resterà ‘solo’ un episodio da raccontare.

Ilaria Spada, attrice e conduttrice, ha annunciato lo scorso novembre di essere in dolce attesa. Per la felice dichiarazione ha scelto il settimanale F. In quell’occasione Ilaria ha mostrato orgogliosa il suo pancione. A farle gli auguri in tanti, ma tra le prime Caterina Balivo. Le sue sono molto intime, basti pensare che Ilaria è la madrina di Cora, figlia della conduttrice napoletana e del marito Guido Maria Breraparsa.