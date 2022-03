Adesso non ci sono più dubbi: i due vip sono usciti allo scoperto e hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale. Se ne stava parlando da tempo di una possibile liaison d’amore, ma non c’erano state conferme definitive. Adesso l’attrice e personaggio televisivo ha pubblicato delle foto sul suo profilo Instagram e si è immortalata insieme a lui nella prima foto di coppia. Ovviamente in estasi i suoi fan, che non aspettavano altro che questo straordinario momento insieme all’attore.

Spettacolari anche i look scelti dalla donna, che ha deciso di indossare degli stivali argentati e con un grande tacco a spillo, oltre ad una magnifica e imponente pelliccia con alcune frangi molto brillanti. Invece lui è andato maggiormente sul classico, infatti non ha sorpreso con abiti clamorosi. Si è mostrato con addosso una semplice giacca sportiva e una camicia a quadri, che ha fatto intravedere la sua t-shirt di colore bianco. Ma l’istantanea che li vede assieme ha anche fatto nascere qualche polemica.

L’outfit della 41enne ha strabiliato gli occhi di tutti, ma come detto qualche critica è stata sferrata. Il suo fidanzato è noto per essere un attore comico e personaggio tv del ‘Saturday Night Live Show’. E se l’immagine in questione è stata sicuramente carica anche di molto amore e romanticismo, visto che i due sono a terra sdraiati e sembrano davvero avere un feeling incredibile, c’è chi ha notato che l’uomo abbia in mano qualcosa e che stesse dunque consumando marijuana.





Ad essersi fidanzati l’attrice Kim Kardashian e l’attore Pete Davidson. Ma l’istantanea ha totalizzato più di un milione di mi piace in pochissimo tempo ed è spopolata ovunque. E Kim Kardashian, come ha sottolineato ‘Fanpage’, probabilmente ha preferito fare questa mossa per eliminare su di lei attenzioni negative. Qualche giorno fa ha dichiarato infatti: “Nessuno sembra aver più voglia di lavorare”. Ed era stata inondata da attacchi, che adesso sono stati sostituiti da una quantità enorme di complimenti e auguri.

Kim Kardashian, classe 1980, è diventata celebre nel 2007 per il reality show ‘Al passo con i Kardashian’ insieme al resto della sua famiglia. Nel 2015 è stata ritenuta una delle cento persone più influenti del mondo. Il suo patrimonio è straordinario ed è pari a più di 900 milioni di dollari. Proprio nel 2015 era stata considerata come il personaggio di un reality più pagata.