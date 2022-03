In una recente intervista al settimanale Nuovo Kikò Nalli era tornato a parlare dopo tanto tempo dell’ex fidanzata Ambra Lombardo. Lo aveva fatto con parole durissime: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. Parole che, nel giro di poco, avevano sollevato la reazione della donna. “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”.



Forse le cose non sono andate proprio proprio come le aveva raccontate Kikò Nalli. A quanto pare dopo la fine della storia l’hair stylist ci ha messo un po’ per smaltire la batosta. Almeno questa è la versione dell’ex Ambra Lombardo. Che aggiunge: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare o malignare su una ex…”.



Ambra Lombardo è davvero esplicita e ricorda a tutti quelli che fanno fatica a lasciarsi alle spalle una relazione finita male (come Kikò, ndr): “Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità”. E adesso, come risponderà Kikò Nalli? Staremo a vedere. Nelle settimane scorse l’ex di Tina Cipollari aveva detto di avere chiuso una nuova storia.







Sulla notizia si era buttato il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti: “Kikò Nalli è tornato single dopo che un mese fa ha sostenuto di aver trovato un nuovo amore…”. E non è tutto perché il paparazzi del settimanale lo avevano beccato insieme ad una misteriosa bionda. I due erano stati sorpresi camminare per le strade di Milano, e nel momento in cui sono entrati in auto è scattato un bacio. A spegnere il gossip ci ha pensato lo stesso Kiko.



“È la ragazza che gestisce il salone per parrucchieri nel quale lavoro io, quindi è solo una collega e niente di più…”, ha spiegato Kikò Nalli che poi ha confermato le indiscrezioni fatte circolare dal settimanale Nuovo: “Io e la mia ultima compagna ci siamo lasciati…”.