“Altro che Tina, chi c’è nel mio cuore”. Kikò Nalli, colpo di scena: l’annuncio è una vera bomba

Kikò Nalli è tornato alla ribalta in queste ore ed ha deciso di replicare per le rime alle dichiarazioni della sua ex fidanzata Ambra Lombardo. Quest’ultima ha detto: “Kikò Nalli è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie. Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva”. E non solo.

L’ex partner ha continuato, dicendo: “Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e Tina avrebbe dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”. In passato su di lui aveva ancora detto: “La relazione con Kikò Nalli non mi ha dato la felicità che speravo. Mi avrebbe solo complicato la vita dato che non avrei avuto né un matrimonio né dei figli né una convivenza. Lui non mi dimostra amore”. Ma poco dopo è arrivata la risposta dell’uomo, che ha fatto un grandissimo annuncio inaspettato.

Attraverso il suo profilo Instagram, Kikò Nalli ha quindi affermato di avere una nuova fidanzata, quindi nessun amore ancora presente nei confronti di Tina Cipollari: “Di nuovo gossip, non me lo aspettavo. Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no. Io non la amo, ma ci stimiamo reciprocamente. Oltre a ciò non c’è nulla e non ci sarà mai nulla. Quando una storia finisce, sta bene così”. E successivamente ha rivelato una notizia che fino a questo momento aveva tenuto completamente nascosta.





Kikò Nalli ha concluso con la notizia bomba: “Io nel mio cuore ho un’altra persona e quella persona lo sa. C’è poco da dire e da scrivere”. Non ha voluto fornire ulteriori dettagli, ma ha confermato dunque di essere impegnato sentimentalmente. Adesso tutti i giornalisti di gossip si daranno sicuramente battaglia per cercare di risalire al suo nome. Una rivelazione che arriva come un vero e proprio colpo di scena, che lascia tutti senza parole. E probabilmente anche Ambra Lombardo sarà rimasta di pietra.

In passato Kikò Nalli aveva detto su Tina Cipollari: “Non potrebbe mettere becco: ognuno fa quello che vuole…Non so cosa potrebbe pensare ma io non metto becco nelle sue cose…”. Kikò Nalli aveva poi smentito la voce di un cast per l’Isola dei Famosi. “Mi ha chiamato un’agenzia chiedendomi di dare la mia disponibilità…Non c’è stata nessuna convocazione ufficiale…”.