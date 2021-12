L’ultima fiamma al fianco di Kikò Nalli era stata Ambra Lombardo. Un amore nato dentro la casa del Grande Fratello e poi naufragato. Un amore dopo il quale era rimasta non troppa. La Lombardo aveva avuto parole agrodolci per Nalli. “Kikò Nalli è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.



“ Se è ancora innamorato di Tina Cipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva”. Parole che erano arrivata dopo altre non troppo gentili. In passato su di lui aveva ancora detto: “La relazione con Kikò Nalli non mi ha dato la felicità che speravo. Mi avrebbe solo complicato la vita dato che non avrei avuto né un matrimonio né dei figli né una convivenza. Lui non mi dimostra amore”.



Il passato perché ora Kikò Nalli guarda verso un nuovo orizzonte: da circa un mese è fidanzato con una persona che lui ha definito una ‘splendida donna’. “Con lei mi trovo benissimo, è una donna con la quale ho un feeling pazzesco e, prima di diventare la mia compagna, ha avuto l’accortezza di attendere il momento giusto per entrare in punta di piedi nella mia caotica vita di padre e di professionista”.







Kikò Nalli non ha voluto però rivelare la sua identità per questioni di privacy. Sembra esserne contento, dice di avere accanto una donna straordinaria sia esteriormente sia interiormente. In un solo mese insieme gli ha regalato delle forti emozioni. Emozioni che forse ha provato solo con Tina Cipollari con la quale, spiega: “Il legame che ci lega è sempre rimasto solido e indissolubile”.



Tutto il contrario di quello che Kikò Nalli ha vissuto con Ambra Lombardo. “La mia love story con Ambra Lombardo mi si era appiccicata addosso come la mosca sul miele e me ne volevo disintossicare. Se siamo in contatto? Assolutamente no! E non mi interessa nemmeno più avere sue notizie e tornare sull’argomento”