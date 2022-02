“Ora parlo io!”. Ambra Lombardo demolisce Kikò Nalli: la modella furiosa dopo quelle frase su di lei

Anche se è finita da un bel pezzo fa ancora discutere. Parliamo della storia tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, l’hair stylist noto anche per essere stato il marito di Tina Cipollari. Ambra e Kikò si sono conosciuti al Grande Fratello 16 e hanno proseguito la loro relazione anche fuori dal reality. Poi, però, dopo qualche mese, discussioni varie e pure qualche passaggio in tv, i due si sono lasciati. Lei ha conosciuto l’imprenditore Lorenzo Cascino che le ha fatto una romantica proposta di matrimonio.

In una recente intervista al settimanale Nuovo Kikò Nalli è tornato a parlare dopo tanto tempo dell’ex fidanzata. Dure le sue parole: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. Kikò ha dedicato un pensiero anche al collega Federico Fashion Style: “Più sei famoso più il mondo dei parrucchieri ti svaluta, soprattutto se la ottieni grazie a programmi dove non parli del tuo lavoro”.

A poche ore di distanza è arrivata la replica di Ambra Lombardo alle esternazioni di Kikò Nalli. L’ex GF, mentre tra una story e l’altra si mostra in compagnia di Lorenzo, risponde per le rime: “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”.





Forse le cose non sono andate proprio proprio come le aveva raccontate Kikò Nalli. A quanto pare dopo la fine della storia l’hair stylist ci ha messo un po’ per smaltire la batosta. Almeno questa è la versione dell’ex Ambra Lombardo. Che aggiunge: “Un consiglio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare o malignare su una ex…”.

Ambra Lombardo è davvero esplicita e ricorda a tutti quelli che fanno fatica a lasciarsi alle spalle una relazione finita male (come Kikò, ndr): “Vi rende maschi sapervi congedare da chi non vi ama più, con decoro, eleganza e dignità”. E adesso, come risponderà Kikò Nalli? Staremo a vedere.