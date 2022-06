“Sì, lo voglio”. Fiori d’arancio per la coppia vip, il matrimonio dopo pochi mesi d’amore

Kevin Boateng sgarbo a Melissa Satta. Ormai da tempo i due sono separati, la fine della loro relazione è arrivata nel 2021. Dopo aver avuto anche un figlio, Maddox, il calciatore e la showgirl si sono lasciati non senza polemiche. La modella a Verissimo aveva detto: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta”.

Dal suo canto Kevin Boateng ha spiegato: “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”. Nel frattempo infatti nella vita di Prince è arrivata Valentina Fradegrada. Tra i due le cose sono andate subito nel verso giusto e così proprio nella giornata di ieri, sabato 11 giugno, Kevin e Valentina si sono sposati.





Kevin Boateng ha sposato Valentina Fradegrada

La cerimonia è stata celebrata a Radicondoli, sulle colline senesi. L’evento è stato ‘intimo’ con un centinaio di invitati e le foto in esclusiva di Vanity Fair: “L’avevano annunciato in anteprima a @vanityfairitalia e oggi @valentinafradegrada e @prince27 si sono sposati. Una cerimonia romantica, sulle colline senesi. Padrone di casa, @enzomiccio” così il magazine ha presentato l’evento.

Kevin Boateng e Valentina Fradegrada si sono sposati e hanno consentito ai follower di seguire la cerimonia. I curiosi hanno potuto ‘partecipare’ virtualmente al matrimonio accedendo al Metaverso e acquistando un token Nft al prezzo di 50 euro. Insomma una cerimonia davvero ‘innovativa’. Qualcuno però non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Kevin Boateng non ha inviato nessun messaggio a Melissa Satta. Un fatto che è sembrato uno sgarbo ai più. Anche se ormai l’ex velina di Striscia La Notizia ha un nuovo compagno, Mattia Rivetti, c’è chi ha criticato il giocatore dell’Hertha Berlino. C’è chi lo accusa di aver accelerato troppi i tempi con Valentina, conosciuta appena ad agosto 2021. E chi sostiene che almeno un pensiero alla sua ex avrebbe dovuto dedicarlo, ma così non è stato.

