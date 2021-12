L’attrice mamma per la prima volta. Da un paio di mesi, in realtà, ma solo pochi giorni fa ha dato la notizia a tutti i suoi fan. Ovviamente su Instagram, dove ad agosto scorso aveva rivelato di aspettare il primo figlio dal marito. “Siamo davvero entusiasti di condividere che io e mio marito stiamo aspettando il nostro primo figlio!”, ha svelato la attrice, 39 anni, di una delle serie tv più longeve e amate dal pubblico alla rivista People.

“In realtà ho urlato per lo choc quando ho letto ‘incinta’ – ha continuato mostrando sui social una sua foto con in mano il test di gravidanza positivo. “Voglio dire, non me l’aspettavo. Mi ero davvero preparata mentalmente ed emotivamente alla possibilità che ci sarebbe voluto del tempo per concepire. Quindi, ero sinceramente scioccata”.

L’attrice è mamma per la prima volta: è una bambina

Kelly McCreary, che in Grey’s Anatomy interpreta Meggie Pierce, la sorellastra di Meredith, aveva anche condiviso l’immagine sulla sua pagina Instagram, dove ha fatto sapere ai suoi follower che lei e il marito Pete Chatmon, 44 anni, sono “entusiasti di far crescere la nostra famiglia e di condividere la notizia con tutti voi! Lasciate che ve lo dica, non c’è niente di meglio che scoprirlo vedendo la parola scritta, chiara come il giorno, senza lasciare alcun mistero: Incinta!”.





Tutto questo succedeva nella seconda metà di agosto scorso, dunque pochi mesi fa. E ora l’attrice e il marito, che ha incontrato sul set di Grey’s Anatomy e poi sposato a maggio 2019, sono finalmente diventati genitori di una femminuccia. È stata lei ad annunciarlo sul canale social, pubblicando una foto della bambina: “Il nostro tutto…”, ha scritto nella didascalia del post.

I follower e molti colleghi di Kelly McCreary hanno presto invaso il post di like e commenti di auguri ma sembrerebbe che la bambina sia nata già da diverse settimane. Precisamente il 3 ottobre scorso, come rivelato sempre dal magazine Peolpe, ma soltanto adesso è stata annunciata la nascita.