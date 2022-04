“Sono loro e si stanno baciando”. L’attrice non si nasconde più e i fotografi (sempre attenti) la beccano così

Nuova fiamma per l’attrice. Una notizia che sembra essere ormai ufficiale e che corre veloce sul web grazie. Secondo quando riportato su People e DailyMail, l’attrice sarebbe stata paparazzata in dolce compagnia con un musicista, un bassista per la precisione. Una relazione tenuta a riparo da occhi indiscreti, fino a quando è stato possibile lasciarlo accadere.

Stiamo parlando proprio dell’ex moglie di Tom Cruise, ovvero Katie Holmes. Curiosi di conoscere il nome del nuovo fidanzato? Ebbene si tratterebbe del musicista Bobby Wooten III. Quest’ultimo ha suonato per J-Lo. Le foto corrono veloci per la gioia di tutti e confermano che tra i due sembra essere scoppiato il vero amore.





Pare che la relazione abbia già basi alquanto solide visto che stando a quanto riportato dalle testate giornalistiche, l’uomo abbia già fatto conoscenza della suocera. Insieme e sotto la luce del sole per le strade di New York City, Katie Holmes e Bobby Wooten sono stati beccati nel bel mezzo di una passeggiata mano nella mano. I fotografi non si sono fatti sfuggire nulla.

Un’immagine che li immortala in un momento di pieno relax da cui è possibile apprendere tutta la complicità e la serenità del momento. Una volta messo a tacere il capitolo amoroso con lo chef italiano Emilio Vitolo Jr. per Katie sembra essere arrivato il momento per tornare a spalancare le braccia e andare incontro a una nuova relazione che, stando alle premesse, sembra non aver alcuna intenzione di raggiungere il capolinea.

E i fan dell’attrice sono i primi a gioirne. Da quanto si apprende il fidanzato di Katie Holmes, Bobby Wooten, è un bassista professionista che ha avuto un ruolo in primo piano nei vari spettacoli di Broadway. Restiamo in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.

