Ascanio e Katia si sono conosciuti ai tempi del Grande Fratello. Era il 2004 e hanno partecipato come concorrente a una delle edizioni più fortunate del reality. Si tratta dell’edizione vinta da Serena Garitta e diversi protagonisti di quell’edizione hanno poi avuto un futuro nel mondo della televisione come Patrick Ray Pugliese, Tommaso Vianello, Carolina Marconi. Ascanio e Katia si sono piaciuti sin da subito e sono diventati coppia già all’interno della casa.

E da quando finì il reality andarono subito a convivere. Si sono sposati 15 anni fa e hanno due splendidi figli, Matilda e Tancredi. Oggi la loro quotidianità è lontana dal mondo della tv. Katia Pedrotti infatti, è una influencer che lavora prevalentemente con i social: “Mi occupo di moda, accessori, gioielli, tisane, integratori, candele, bellezza, cura del corpo”; ha spiegato di recente. Mentre Ascanio Pacelli si occupa prevalentemente di golf.

“Io da 10 anni sono general manager del campo da golf “terre dei consoli” e adesso anche consigliere della Federazione Italiana Golf”, ha raccontato l’ex gieffino: “Le mie apparizioni in televisione sono finite con “Il treno dei desideri” di Antonella Clerici, poi l’anno scorso ero a teatro con “Ricette d’amore”, ma il Covid ha fermato tutto”. La loro vita privata procede a gonfie vele e, dopo una crisi vissuta negli anni successivi al matrimonio, ogni tensione è rientrata ed oggi Katia e Ascanio si godono la loro vita familiare in una splendida villa alle porte di Roma.





Lo testimoniano le foto di famiglia che la coppia ama pubblicare sui social. Come ha fatto nelle ultime ore Ascanio Pacelli che ha postato una foto in cui appare abbracciato a sua figlia. Incredibile la somiglianza della ragazzina con la mamma e anche con il papà. “Ho lasciato “milfkatia” x la mia nuova fidanzata”, è la didascalia a corredo dello scatto, in cui si lascia intendere che la foto fa parte di uno shooting organizzato per Mediaset.

La foto in poco tempo ha fatto il pieno di like, oltre 15mila per la precisione per il post pubblicato dall’ex gieffino. Di recente, in una intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni hanno rivelato il segreto per amarsi così dopo tanti anni: “Non c’è una pillola magica. Se guardo mio marito mi piace come il primo giorno. Sento ancora le farfalle nello stomaco, mi piacciono anche i suoi difetti. Il mio consiglio è di non trascurarsi mai, per sé ma anche per la persona che si ha accanto. Facciamo tante cose insieme come guardare serie tv o viaggiare”, ha detto Katia. “Non esiste un segreto. Una volta che accetti il lato oscuro dell’altro sei a posto. Mia moglie quando si arrabbia urla, dice parolacce, ma l’importante è contenere l’evoluzione sismica del litigio e aspettare che passi. E poi la componente fisica è importante”, ha spiegato Ascanio Pacelli.