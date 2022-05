“Siamo così entusiasti di annunciare la nascita della nostra seconda figlia, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. Ci sentiamo oltremodo benedetti e grati”. Secondo fiocco rosa per la coppia di vip. L’annuncio della nascita di Eloise Christina è arrivato con un post pubblicato su Instagram. Katherine Schwarzenegger ha partorito il 21 maggio e ha dato la notizia domenica 23.

Katherine Schwarzenegger ha partorito la secondogenita il 21 maggio e mesi fa aveva annunciato la seconda gravidanza insieme al marito, l’attore Chris Pratt. Chris e Katherine hanno accolto la figlia Lyla Maria nell’agosto 2020, mentre l’attore, noto per i ruoli di Peter Quill / Star-Lord nella trilogia dei Guardiani della Galassia e quella di Jurassic World ha un figlio con l’ex moglie Anna Faris.





Katherine Schwarzenegger ha partorito: nata la figlia dell’attore Chris Pratt

L’attore è stato spesso fuori per la presentazione del film e fonti vicine alla famiglia hanno detto che Maria Shiver, ex moglie di Arnold, è stata molto vicina alla figlia: “Racconta a Katherine storie su come [Arnold Schwarzenegger] lavorasse sempre quando era incinta. Maria capisce cosa sta passando”, ha confessato l’informatore.

E le fonti dicono che Chris Pratt “si sente male per essere stato via durante questo periodo speciale, ma Katherine non lo ha mai fatto sentire in colpa”. Katherine Schwarzenegger ha partorito per la seconda volta e per la coppia, sposata nel giugno 2019 dopo essersi incontrata l’anno precedente, si tratta della seconda femminuccia. “Mamma e bambino stanno bene. Ci sentiamo oltremodo benedetti e grati. Con affetto, Katherine e Chris”, hanno scritto marito e moglie condividendo con i fan la notizia della nascita della secondogenita.

I due si sono conosciuti nel 2018 grazia alla madre di lei, Maria Shriver, hanno annunciato il fidanzamento nel gennaio 2019 e si sono sposati l’8 giugno 2019. Il 10 agosto 2020 Katherine Schwarzenegger ha partorito la loro primogenita Lyla Maria, mentre il 22 maggio 2022 è nata la secondogenita Eloise Christina.

