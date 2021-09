“È incinta del quarto figlio”. Kate Middleton, notizia-bomba e quel gesto sotto gli occhi di tutti

Per la Royal family inglese è stato un anno particolarmente difficile. Dalla pandemia alle accuse rivolte da Harry e Meghan Markle, la casa reale britannica è stata costretta a schivare attacchi che provenivano da più parti. In ultimo la scelta dei Sussex di voler battezzare la figlia Lilibet Diana a Windsor: ma non avrebbero ricevuto il via libera dalla Regina. Una scelta che avrebbe inasprito, ancora una volta, i rapporti, spingendo la coppia ad allontanarsi sempre di più.

Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il funerale di Filippo di Edimburgo, Harry e William non sarebbero più riusciti a chiarirsi. Anche l’inaugurazione della statua di Lady Diana avrebbe portato nuove tensioni, con Harry deciso a lasciare Londra in pochissime ore per raggiungere Meghan Markle e i figli.

Ora, però, una notizia potrebbe ricompattare la famiglia. Kate Middleton sarebbe incinta. Ad alimentare quello che al momento è solo una supposizione, il fatto che nelle prime settimane delle precedenti gravidanze la duchessa ha sempre sofferto di nausee così forti da costringerla a saltare gli appuntamenti in agenda. Tanto basta per far scatenare i tabloid inglesi. La duchessa di Cambridge non appare in pubblico da diverse settimane. Motivo per cui secondo gli inglesi potrebbe essere incinta.





Sulla questione è intervenuto l’insider reale Russell Myers, che è pronto a smentire questi gossip. Lo scrittore è infatti certo che William e Kate vogliano allargare la famiglia, ma non sarebbe questo il momento giusto. In realtà i duchi di Cambridge si stanno godendo “un po’ di meritato riposo lontano dallo sguardo dei media” dopo l’ultimo difficile anno. La coppia ha deciso di prendersi una pausa. Hanno trascorso una vacanza tra il Norfolk e la dimora di Balmoral in Scozia dove qualche giorno fa Kate è stata beccata in un pub con la piccola Charlotte per motivi fisiologici.

Nel frattempo William e Kate si dividono fra Kensington Palace, a Londra, e Anmer Hall, nel Norfolk, lontano dalla città. Avrebbero però in programma di trasferirsi in una nuova casa a Windsor. Per loro la Sovrana starebbe facendo preparare la Royal Lodge, in cui oggi risiede Andrea di York, e Fort Belvedere, dove in passato hanno vissuto Edoardo VIII e Wallis Simpson. E anche questo gesto potrebbe confermare la dolce attesa della duchessa.