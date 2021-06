Lilibet Diana è la seconda figlia del principe Harry e di Meghan Markle. È nata lo scorso 4 giugno al Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Il suo nome è un omaggio alla regina Elisabetta e alla mamma di Harry, Lady Diana. Un nome emblematico che continua ad attirare l’attenzione di molti.

“È stata chiamata Lilibet per via del soprannome della sua bisnonna, Sua Maestà la regina, mentre Diana è stato scelto in onore della sua amata nonna Diana, la principessa del Galles. Lili è la seconda figlia dei duchi di Harry e Meghan, che hanno anche un figlio di due anni di nome Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il duca e la duchessa di Sussex vi ringraziano per tutti i calorosi auguri e le preghiere e si godono questo momento speciale in famiglia”. Queste le parole di una nota ufficiale che offre precise delucidazioni sulla scelta del nome.

I rapporti all’interno della famiglia reale sono sempre tesi: da un lato Harry e Meghan, dall’altro il resto della famiglia. Il Daily Mirror ha dedicato un titolo a Meghan Markle e Kate Middleton: tra le due sarebbero in corso “chiamate segrete” in un tentativo di tregua sulla faida della famiglia reale. I contatti sarebbero avvenuti ovviamente prima del parto della secondogenita, alla quale i duchi di Sussex hanno dato il nomignolo della regina Elisabetta.





Pare che le telefonate tra Meghan e Kate siano avvenute dopo che i due ex reali hanno firmato dei contratti con Apple TV, che ha recentemente mandato in onda un’altra conversazione con Oprah Winfrey. Inoltre secondo il Daily Mirror, sarebbe stata la Markle a contattare la cognata nel tentativo di riportarla dalla sua parte e di farla intercedere presso la famiglia reale in suo nome. Intanto, in occasione del G7 in Cornovaglia, i giornalisti hanno colto l’occasione per chiedere a Kate Middleton qualcosa sulla seconda figlia di Harry e Meghan.

La duchessa di Cambridge non si è sottratta alle domande e ha risposto così: “Non vedo l’ora di vederla, mi auguro presto”. A chi le chiedeva se avesse avuto modo di vedere la piccola via FaceTime, Kate ha risposto: “no”. La moglie del principe William e la First Lady americana Jill Biden stanno visitando una scuola a margine dei lavori del G7. Jill Biden indossa un abito bianco con una giacca fucsia, e Kate un vestito di colore simile di Alexander McQueen.