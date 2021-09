Continua a far discutere l’assenza di Kate Middleton dagli impegni ufficiali. Ormai sono quasi due mesi che la duchessa di Cambridge non si fa vedere in pubblico. La sua prolungata assenza ha scatenato il gossip: c’è chi parla di un quarto figlio in arrivo per lei e per il principe William. Ad alimentare questa voce c’è un precedente. Il fatto che nelle prime settimane delle precedenti gravidanze la duchessa ha sempre sofferto di nausee così forti da costringerla a saltare gli appuntamenti in agenda.

L’ultima volta che Kate Middleton è stata vista in pubblico si trattava della finale degli Europei di calcio allo stadio di Wembley a Londra insieme a William e al figlio George. Da quel momento nessuna traccia della duchessa di Cambridge e i rumor su una sua possibile gravidanza ci hanno messo poco a farsi largo.

Durante le tre gravidanze precedenti la duchessa aveva sofferto di iperemesi gravidica, un disturbo che causa nausea e vomito e l’ipotesi dei fan è che anche questa volta le sue condizioni di salute non le permettano di apparire in pubblico. Kate è già mamma di George, Charlotte e Louis. Sia lei che il marito non hanno mai nascosto la possibilità di avere un quarto figlio. A differenza di Harry e Meghan Markle che hanno annunciato di volersi fermare a due soli figli.





Anche il principe William è stato assente dalla scena pubblica e solo negli ultimi giorni. Ha infatti partecipato all’Emergency Services Uk senza sua moglie. A frenare gli entusiasmi su una possibile gravidanza di Kate Middleton ci ha pensato l’esperto reale Russell Myers: secondo lui, più che a una gravidanza, l’assenza pubblica dei duchi sia dovuta semplicemente a una vacanza un po’ più lunga del solito dopo un anno intenso e complicato. Nel frattempo da palazzo tutto tace e la caccia agli indizi è cominciata, anche se l’esperto reale minimizza: “Forse è solo in vacanza”.

Da quando Meghan Markle ed Harry hanno rinunciato alle loro cariche dentro la famiglia reale e il principe Andrea è stato costretto a ritirarsi a vita privata per i continui scandali, la coppia è sempre più indaffarata. Sono coinvolti in qualsiasi tipo di iniziativa, senza dimenticare l’età avanzata della regina Elisabetta. Per questo motivo – suggerisce Myers parlando su Today Australia – Kate e William si sarebbero presi una vacanza più lunga del solito. “Beh, probabilmente non posso rivelare nulla in esclusiva. Penso che la duchessa non sia incinta… la verità è che sono stati in vacanza”.