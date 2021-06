Un’altra grana per la Royal Family. Dopo le ultime dichiarazioni sconcertanti di Harry sul timore che la moglie Meghan possa fare la stessa fine della mamma Diana, ecco un’altra brutta storia. I rapporti interfamiliari sono sempre complicati. E quando ci sono soldi e titoli nobiliari la situazione non è che cambi molto. Anzi, a volte è anche peggio. Stavolta al centro delle attenzioni ci sono finite Kate Middleton, moglie di William, e Camilla, dolce metà del principe Carlo. Ovvero di colui che diventerà Re.

Nonostante ciò, Camilla sembra effettivamente poco presente, anzi addirittura assente sui media. Come mai? Ebbene, per Marlene Koenig una spiegazione c’è. Riguarda proprio Kate. L’esperta di famiglie reali afferma al Daily Express che c’è una rivalità tra le due donne. E che Kate Middleton sta letteralmente facendo scomparire dai radar mondiali Camilla. Basti pensare che l’ultimo post della Duchessa di Cambridge, vaccinatasi al Museo delle Scienze Naturali di Londra, ha girato mezzo mondo.

Mentre la seconda moglie di Carlo, Camilla appunto, sembra ai margini della famiglia reale. Com’è possibile? Eppure la stessa si occupa di ben 90 enti di beneficenza. Qualche esempio: UNICEF, Croce Rossa, Società Olave Baden-Powell, AMADE, Associazione “Monaco contro l’autismo”, “Amitié sans Frontières”. E poi la Fondazione Principe Alberto II e la Fondazione Principessa Grace. Per non parlare di WWF Italia e Monaco.





Allora come mai Camilla è completamente oscurata da Kate Middleton? Per Marlene Koenig, sempre ben informata sulle questioni reali, la risposta è questa: “Camilla non ottiene molto credito perché non è giovane. Il focus è sempre sui giovani”. E anche nei sondaggi il confronto tra Kate e Camilla non regge. Quindi che situazione si creerà quando sul trono salirà Carlo, principe di Galles? Difficile dirlo, ma le redini degli Windsor sembrano essere fermamente nelle mani di Kate.

In occasione della morte di Filippo, marito della Regina Elisabetta, il contrasto tra Kate e Camilla è di nuovo emerso in tutta la sua evidenza. Lo zio Gary ha parlato così della nipote: “Questi dieci anni sono stati incredibili per lei. Ha intrapreso quel lavoro nel migliore dei modi, il suo successo deriva dal fatto che l’hanno riconosciuta come la cosa migliore che sarebbe potuta accadere alla Famiglia Reale. È la loro più grande risorsa in questo momento”.