Kate Hudson in topless, la foto è diventata virale in pochissime ore. Lei è l’ultima in ordine di tempo a sfoggiare il suo décolleté in bella vista. In Italia negli ultimi giorni hanno reso bollente il web l’attrice Sabrina Ferilli e l’attivista LGBT, nonché compagna di Eva Grimaldi, Imma Battaglia. Stavolta è la bellissima attrice a togliersi la parte superiore e a mostrare una bellezza tutta al naturale ai suoi fan. Che ovviamente hanno gradito particolarmente questa sua decisione quasi da censura.

Kate Hudson in topless, foto subito spopolata sul web. Intanto, Sabrina Ferilli, la foto in topless supera ogni temperatura estiva. L’attrice romana non può che fare ‘centro’ nel cuore dei fan, soprattutto se il gioco si basa sul vedo-non vedo. Una delle donne più belle e corteggiate d’Italia eppure nella sua vita non è stato sempre così. Lo avrebbe rivelato nel corso di un’intervista per Oggi. Una bellezza come poche e una personalità che si lascia apprezzare anche sul lavoro. Ma torniamo a Kate.





Kate Hudson in topless, la foto infiamma il web

Kate Hudson in topless, la foto ha ricevuto migliaia di mi piace e centinaia di commenti tra cui la faccina innamorata di Paris Hilton. L’attrice, che ha 45 anni, ha voluto indossare unicamente l’intimo di colore nero mentre il suo décolleté è stato mostrato quasi completamente, infatti a impedirne la visione totale ci sono stati solamente i suoi capelli. Nell’immagine lei è intenta a bere una bibita e ha scritto questa didascalia: “Il sole è uscito e io bevo caffè”. Da ridere la reazione del fratello Tom Hudson, che ha scritto “No” scherzosamente.

Inoltre, il sito Today ha fatto notare che a commentare il topless generoso di Kate Hudson ci hanno pensato anche Michelle Pfeiffer e Selma Blair, nonché Janelle Monae. Nata a Los Angeles nel 1979, oltre ad essere un’attrice è anche cantante. Nel 2001 è stata in grado di conquistare una candidatura agli Oscar grazie al film Quasi famosi come miglior attrice non protagonista. Ma con questa pellicola ha comunque ottenuto il Golden Globe. Ha origini italiane, in particolare della regione Sicilia.

A livello privato, Kate Hudson è stata sposata con Chris Robinson dal 2000 al 2006 e con lui ha concepito il primo figlio Ryder Russell Robinson. Dalla relazione con Matthew Bellamy ha poi avuto il figlio Bingham Hawn Bellamy e quasi quattro anni fa è venuta alla luce Rani Rose, la terzogenita concepita insieme al suo partner Danny Fujikawa. Il suo ultimo film cinematografico è del 2021: Mona Lisa and the Blood Moon.

“Un super topless”. Myrta Merlino osa in vacanza: baci con Marco Tardelli e poi via il costume