Kate e Rio Ferdinand hanno perso un bambino. L’influencer e l’ex calciatore, sposati dal 2019, hanno perso un figlio in un aborto spontaneo. A raccontarlo è lei stessa, in uno straziante post su Instagram. La donna era alla 12esima settimana di gravidanza. L’ex star di “The Only Way Is Essex” ha rivelato la straziante notizia mercoledì sera, dicendo ai fan di essere stata “devastata” dalla perdita.

Kate, 31 anni, già mamma di Cree, ha pubblicato uno scatto in bianco e nero di se stessa con un camice da ospedale. Ha rivelato di aver subito un aborto spontaneo “devastante” del suo secondo figlio. “L’ultima volta che sono stata in questo ospedale stavo avendo Cree, ma questa volta è stato perché il nostro bambino non aveva battito cardiaco nelle nostre 12 settimane di scansione e ho dovuto subire un intervento chirurgico”, ha scritto Kate.





Kate e Rio Ferdinand hanno perso un bambino: l’annuncio sui social

“Eravamo così eccitati e stavamo progettando uno spazio per il nostro nuovo bambino nella nostra famiglia, non vedevamo l’ora di condividere le notizie con tutti voi, ma sfortunatamente a volte la vita non va come pianifichiamo. Scusate, non riesco a trovare le parole. Assolutamente devastata e con il cuore spezzato”, scrive la donna sui social. Kate ha concluso ringraziando i suoi “bambini più grandi” – inclusi i tre figli di Rio, Lorenz, 16 anni, Tate, 13 e Tia, 11, per il loro amore.

“Non potrei essere più grata per gli abbracci che ho ricevuto dai miei bambini più grandi che sono entrati dalla porta quando siamo arrivati ​​a casa”, ha scritto. I suoi amici e fan hanno invaso la sezione dei commenti per offrire supporto e inviare a Kate sostegno nel momento difficile. “Ti mando il mio amore per te”, ha aggiunto la star del reality Chloe Lewis, mentre Amber Dowding di Towie ha scritto: “Mi dispiace mia cara, penso a tutti voi”.

“Ti mando il mio amore per te”, le ha scritto l’influencer Tia Lineker, mentre Amber Dowding di Towie ha scritto: “Mi dispiace mia cara, penso a tutti voi”. Kate, come dicevamo, è anche una matrigna orgogliosa dei tre figli di Rio dal suo matrimonio con Rebecca Ellison, morta nel 2015 all’età di 34 anni in seguito a una battaglia contro un cancro al seno.

