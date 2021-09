“È finita”. Il divorzio dopo 3 anni di matrimonio per la coppia vip: “Abbiamo preso questa decisione insieme”

Il matrimonio tra l’attrice e suo marito è definitivamente tramontato. Sono stati loro stessi a comunicare la triste notizia attraverso una nota stampa congiunta. Le nozze hanno avuto una durata di tre anni, ma poi qualcosa si è rotto in maniera totale e si è arrivati a questa decisione che ha lasciato tutti di stucco. Si erano incontrati per la prima volta in assoluto nel 2016 e poi avevano deciso di fare il grande passo, salendo all’altare nel 2018. Ad unirli era stata in particolare l’enorme passione per i cavalli.

La donna aveva già dovuto fare i conti con un divorzio, avvenuto nel 2015 dopo due anni di nozze. Questo quanto comunicato dall’ormai ex coppia: “Nonostante un profondo amore e rispetto l’uno per l’altro, abbiamo capito che i nostri attuali percorsi ci hanno portato a direzioni opposte. Entrambi abbiamo condiviso pubblicamente così tanto del nostro viaggio, quindi sebbene preferiremmo tenere privato questo aspetto della nostra vita personale, vogliamo anche dire la nostra verità insieme”.

Il messaggio è proseguito in questo modo: “Non c’è rabbia o astio, piuttosto il contrario. Abbiamo preso questa decisione insieme attraverso un’immensa qualità di rispetto e di considerazione l’uno per l’altro e chiediamo che facciate lo stesso nel capire che non condivideremo ulteriori dettagli e non rilasceremo commenti”. Stando però ad alcune indiscrezioni, sarebbe stata l’attrice colei che avrebbe chiesto il divorzio e che avrebbe portato l’ex consorte davanti ad un giudice in tribunale.





Ad essersi lasciati per sempre sono Kaley Cuoco, grande protagonista di ‘The Big Bang Theory’, e Karl Cook. Kaley Cuoco, nata nel 1985, è colei che ha interpretato Penny nella sitcom famosissima. Ma è molto nota anche per i personaggi di Bridget Hennessy in ‘8 semplici regole’ e di Billie Jenkins nella serie televisiva ‘Streghe’. Ha origini italiane derivanti dal suo papà, che è un immobiliarista italo-americano, mentre sua madre è una casalinga di origini sia tedesche che anche inglesi.

Dal 2021 Kaley Cuoco è protagonista della serie ‘L’assistente di volo – The Flight Attendant’. Per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata anche con il tennista Ryan Sweeting, prima di unirsi in matrimonio con Karl Cook. Ha anche avuto un’importante relazione sentimentale con l’attore Johnny Galecki dal 2007 al 2009. Ha anche avuto in passato una stella sulla ‘Hollywood Walk of Fame’.