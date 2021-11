“È finita”. E addio coppia vip. Solo una settimana fa sembravano affiatatissimi, ora la notizia della rottura

Un’altra coppia Vip si dice addio. Riflettori accesi sulla figlia della grande diva della moda e purtroppo non per motivi che faranno gioire i suoi fan. Un amore durato appena un anno, poi il capolinea raggiunto di comune accordo. Già da diverso tempo, infatti, molti indizi riconducevano a un loro allontanamento. L’ultimo scatto che lo ritraeva insieme è stato poi seguito da un periodo di totale silenzio.

Stiamo parlando proprio della figlia della top model Cindy Crawford, ovvero Kaia Gerber. Un anno fa il loro debutto ufficiale come coppia sul red carpetdi apertura dell’Academy Museum of Motion Pictures a Los Angeles, e oggi la notizia della rottura.

Un anno di amore e di condivisione tra Kaia e l’attore australiano Kacob Elordi, star di The Kissing Booth e Euphoria, poi la rivelazione sopraggiunta da un insider a Page Six. Un amore che i fan hanno visto nascere nel settembre del 2020, quando sono stati immortalati insieme in California.





Poi la conferma quando un’altra foto ha ritratto il fidanzato di Kaia, Jacob Elordi, insieme ai suoceri Cindy Crawford e il marito Rande Gerber. Una relazione che sembrava aver gettato basi solide e che avrebbe visto i 4 trascorrere insieme le vacanze in Messico.

Ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Nessun dramma tra i due. Stando a quanto rivelato dalla fonte vicina alla coppia, Kaia e Jaboc lo avrebbe deciso di comune accordo e con toni molto amichevoli. Nella nota ufficiale si legge “si sono lasciati ma la loro separazione è stata amichevole”. Il motivo della rottura? Nessun riferimento a riguardo, ma i fan sono giù curiosissimi di scoprire i dettagli.