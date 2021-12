Coming out per il noto attore e non solo. Anche il nome del fidanzato. Il celebre volto di Pretty Little Liars, ma anche di Once Upon A Time e New Girl, non nasconde più ai fan la sua vita sentimentale. La carriera così come l’amore sembrano stiano procedendo su binari paralleli e il giovane attore ha deciso di non avere più alcun segreto con quanti credono in lui.

Dopo la relazione con Sara Bolger, nel 2012, l’attore svela tutta la verità senza più timori. Stiamo parlando proprio di Julian Morris e di una storia d’amore che dura da circa 18 anni. L’attore lo avrebbe finalmente reso noto a tutti solo oggi proprio attraverso il suo profilo Instagram, mostrando ai fan alcuni scatti con la sua dolce metà.

E per fare comprendere a tutti il suo forte sentimento, a corredo delle foto non mancano alcune dichiarazioni esplicite: “Sono 18 anni che stiamo insieme e sono i migliori della mia vita, perché sono stati con te al mio fianco. Ti amo tanto“.





Non solo un volto, dunque, ma anche un nome dopo tanto tempo. Il fidanzato di Julian si chiama Landon Ross e di professione fa l’artista. Una vita sentimentale, dunque, che ha saputo trovare il suo equilibrio e soprattutto tanta felicità. I fan non potevano che inondare il post con una cascata di cuori e complimenti.

L’attore, però, non perde mai di vista anche la sfera professionale e a tal proposito ha aggiunto qualcosa durante un’intervista anche su questo: “Sono tornato per interpretare il personaggio del dottor Wren Kingston in un modo che mi è sembrato divertente e soddisfacente. Spero che i fan siano rimasti soddisfatti del finale – è pieno di colpi di scena – e il team lo ha pianificato per molto tempo. Mi sono divertito molto con il cast e la troupe di Pretty Little Liars: sono un gruppo davvero talentuoso e mi sono fatto tanti amici nello show.