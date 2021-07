Diciassette anni, capelli biondi e occhi azzurri: sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2021 è arrivata lei, al posto della famosa mamma, al fianco del padre. E ha conquistato subito tutti. Diciamo pure che ha ‘sostituito’ in maniera egregia la diva con la sua semplicità ed eleganza.

Pur essendo una figlia super vip non ha profili social e conduce una vita piuttosto ordinaria ma sul red carpet accanto al papà, direttore della fotografia da cui ha ereditato il colore degli occhi, non è riuscita a passare inosservata, anzi. E proprio perché questa è un’apparizione rarissima tutti gli sguardi e i flash sono ricaduti sulla coppia papà e figlia. Hazel Patricia Moder è la figlia di Julia Roberts e di Daniel Moder, nonché sorella gemella di Phinnaeus Walter.

Hazel Moder incanta al Festival di Cannes: è la figlia di Julia Roberts



La figlia adolescente della mitica Julia Roberts ha optato per un look sobrio per Cannes 2021. Nel dettaglio ha indossato un lungo abito a tunica di colore giallo chiaro, un modello scamiciato con appena qualche ricamo a impreziosirlo e scelto una collana a filo nelle tonalità del rosa come unico accessorio. Così ha raccolto numerosi complimenti, dal vivo e sui social.







“È bellissima, assomiglia molto al papà”, ha scritto un utente. E ancora: “Che bella! Uguale al papà”. Ma come al solito qualcuno ha dovuto criticare: “Non si è tolta il pigiama?”. Hazel Patricia è nata il 28 novembre 2004 insieme al fratello gemello Phinnaeus Walter dall’amore, tra i più solidi a Hollywood, di Julia Roberts e Daniel Moder.

I due si sono sposati dal 2002, dopo appena un anno dal loro primo incontro sul set di The Mexican, in cui lei recitava e lui era un cameraman. Da allora non si sono più lasciati e dopo i gemelli nel 2007 hanno avuto il piccolo Henry. In diverse interviste, Julia Roberts ha raccontato che per diverso tempo i suoi figli non erano a conoscenza della notorietà della madre e che da sempre lei cerca di tenerli lontani dal mondo dei social e dei paparazzi.