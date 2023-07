Lorenzo Jovanotti torna a parlare della sua salute dopo l’incidente che l’ha visto coinvolto nelle settimane scorse a Santo Domingo. A dare notizia era stato lo stesso cantante. Tutto stava procedendo per il meglio fino a quando il cantante non è caduto. L’inconveniente ha causato diverse fratture, in particolar modo a una clavicola e al femore in tre punti, mentre per la gamba dovrà essere operato e sottoporsi poco dopo a una lunga riabilitazione.

>“Si chiamerà Nicholas”. Maschietto in arrivo e nome già deciso: il volto di Canale 5 ora aspetta solo di stringerlo a sé (FOTO E VIDEO)

In seguito alla brutta caduta, dunque, la corsa verso l’ospedale più vicino era stata inevitabile. Alcuni filmati forniti ai fan chiarivano meglio la dinamica dell’incidente e soprattutto le condizioni di salute del cantante italiano che poi era stato sottoposto a un intervento chirurgico atto a inserire un chiodo di titanio.





Jovanotti: “Non posso tornare in Italia: rischio trombosi”

Durante il racconto, Jovanotti non poteva che ringraziare lo staff medico che lo ha accolto e curato e in particolar modo l’ortopedico competente che presta servizio presso l’ospedale di Santo Domingo. Jovanotti si era fatto vedere nel momento post-operatorio e, una volta finito l’intervento chirurgico dei dottori, aveva spiegato: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero!!! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico… Grazie!!!”.

Ora torna a parlare con un video su Tik Tok. “Ciao a tutti, buongiorno ragazzi. Sempre meglio – ha raccontato in un video Jovanotti sul suo profilo -. Voi come state? Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui”.

Poi ha spiegato la ragione: “Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di… Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta”.