Lo aveva preannunciato a Silvia Toffanin e adesso ha deciso di mostrarlo pubblicamente. Jolanda Renga ha un fidanzato e stavolta lui ha anche un nome e soprattutto un viso. Gioia enorme per i fan della figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha trovato la stabilità sentimentale grazie ad un ragazzo straordinario, visto che lei ne ha parlato benissimo. Le ha conquistato il cuore e spera davvero che la sua storia d’amore non possa interrompersi mai. Bellissime le immagini scelte dalla giovane.

Jolanda Renga e il suo fidanzato sono stati insieme a Roma, infatti la location in cui si sono immortalati è la meravigliosa Piazza di Spagna. Precisamente sono stati tre gli scatti pubblicati dalla ragazza di appena 18 anni sul suo profilo Instagram ufficiale. Nel primo li vediamo insieme, mentre nel secondo ci sono le loro mani intrecciate, un simbolo che ha commosso tutto il mondo del web. Infine, ha fotografato solamente il partner. E ora i giudizi sulla nuova coppia si stanno letteralmente sprecando.

Jolanda Renga insieme al suo fidanzato: le foto

Poche ore fa Jolanda Renga ha emozionato i suoi follower con le istantanee del suo fidanzato, ovviamente giovanissimo proprio come lei. Entrambi sono una meraviglia, quindi c’è già chi parla di coppia perfetta. Non ha utilizzato molte parole per descrivere quelle foto, infatti la 18enne ha semplicemente scritto: “Filippo“, ovvero il nome della sua dolce metà, e ha postato un cuore. Tantissimi i like al post social, nonché i commenti degli internauti, che hanno gradito notevolmente questa presentazione ufficiale.

Queste le principali reazioni dei fan di Jolanda Renga, che non sono proprio riusciti a contenere l’enorme soddisfazione dopo quelle magiche foto: “Hai trovato un ragazzo d’oro”, “Sei bella e dolce, meriti tanta felicità. Che possiate vivere la bellezza di un grande amore, auguri”, “Innamorata di voi e della felicità che hai con lui”. Spulciando poi sotto i commenti, è stato possibile notare che il fidanzato, che si chiama Filippo Carrante, ha scritto: “Tu promettimi che…”. E lei ha risposto: “Potrò sempre rimanere con teeee“, ovvero alcuni pezzi della canzone L’addio dei Coma_Cose.

A Verissimo, soffermandosi sul fidanzato, Jolanda aveva già affermato: “Lui è arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato, per me è perfetto ed è una delle persone migliori che conosca. Stare vicino a me non è sempre facile, ma lui non ha mai esitato”.