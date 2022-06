È terminato il processo tra Johnny Depp e Amber Heard: il verdetto finale è arrivato dopo tre lunghissimi giorni di camera di consiglio da parte dei sette giurati. Tra l’altro, quando è stato annunciato che la sentenza era in arrivo, in mezz’ora Amber Heard ha raggiunto il Tribunale di Fairfax (Virginia) mentre Johnny Depp non si è visto. Naturalmente erano presenti i suoi legali. A vincere è stato l’attore de I Pirati dei Caraibi. Secondo il giudice e la giuria, la moglie lo ha diffamato e adesso è costretta a pagarlo 15 milioni di dollari per il disturbo.

Alla lettura della sentenza del processo tra Johnny Depp e Amber Heard, la donna ha tenuto lo sguardo fisso verso il basso e ha trattenuto a stento le lacrime. Alla lettura, fuori dal tribunale, si sono sentite le urla della folla festante, quasi interamente schierata con l’attore hollywoodiano. Poco dopo l’attore ha deciso di condividere delle parole, senza fare ulteriori dichiarazioni pubbliche: “Sei anni fa la mia vita, la vita dei miei figli, quella delle persone più vicine a me e anche quella delle persone che per molti anni hanno creduto in me e mi hanno supportato sono state cambiate per sempre. Tutto in un batter d’occhio”.





Johnny Depp e Amber Heard, la decisione delle giuria: chi ha vinto

Johnny Depp e Amber Heard, le parole dell’attore: “Accuse penali, false e molto gravi mi sono state mosse attraverso i media, che hanno innescato una raffica di contenuti di odio, sebbene non siano mai state portate prove contro di me. La decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene quanto fossero grandi gli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e l’inevitabile spettacolo che la vita sarebbe diventata per il mio mondo, è stata presa solo dopo aver riflettuto a lungo”.

Johnny Depp e Amber Heard, la lettera a fine processo del pirata: “Fin dall’inizio, l’obiettivo di portare avanti questo processo era quello di rivelare la verità, indipendentemente dall’esito. Dire la verità era qualcosa che dovevo ai miei figli e a tutti coloro che sono rimasti fermi nel sostenermi. Mi sento in pace sapendo di aver finalmente raggiunto l’obiettivo. Sono, e sono stato, sopraffatto dall’amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo”.

“Spero che la mia ricerca per avere la verità possa essere d’aiuto ad altri, uomini o donne, che si sono trovati nella mia situazione, e che chi li sostiene non si arrende mai. Spero anche che si difenda l’innocenza fino a prova contraria, sia all’interno dei tribunali sia nei media. Depp ha concluso la vicenda dicendo: “Veritas numquam perit”. La verità non muore mai. Finisce così il processo tra Johnny Depp e Amber Heard.

