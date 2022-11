L’attore non lo aveva mai fatto prima di oggi, la rara foto della figlia vip e del suo gatto conquista il cuore dei fan. Basta davvero poco per entrare nelle grazie dei fan e l’attore continua a riuscirci, divenendo di anno in anno un vero idolo per tante generazioni. Il recente scatto della figlia è un “marchio di fabbrica” di famiglia, soprattutto per un dettaglio che non sfugge.

La figlia di John Travolta approda sul profilo Instagram dell’attore di Grease che ha così deciso di omaggiare il pubblico di fan con una foto più che rara. Ella è bellissima e tutti non hanno potuto che notare la straordinaria somiglianza con il papà vip.

La figlia di John Travolta fa il pieno di like: “Siete due gocce d’acqua”

Infatti non solo gli occhi azzurri di papà Travolta ma anche il tipico mento squadrato come “marchio di fabbrica” del genitore. E si può anche aggiungere che l’attore è sempre stato molto riservato sulla propria vita privata, motivo che rende la foto un ‘pezzo’ più unico che raro. Ella oggi ha 22 anni e viene omaggiata da papà con una didascalia alquanto divertente.

“Di tanto in tanto devi pubblicare qualcosa di bello. (e anche i gatti non sono male)” , ha scritto l’attore a corredo dello scatto conquistando cascate di cuori persino dalla figlia. Ella è la secondogenita di John Travolta e a soli 10 anni ha avuto un ruolo nel film Daddy Sitter proprio accanto al papà. Una famiglia rimasta sempre unita, soprattutto nei momenti difficili, come quello vissuto il 2 gennaio del 2009, è venuto a mancare Jett, 17 anni, primogenito dell’attore, che oggi avrebbe avuto 30 anni.

Purtrppo il ragazzo è stato colpito da un attacco cardiaco o da un episodio di epilessia legato forse dalla Sindrome di Kawasaki. Poi nel 2020, il doloroso ed eterno addio anche alla moglie Kelly dopo una dura lotta contro un cancro al seno. “Con la morte nel cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con il cancro al seno” aveva scritto “l’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati”. Un dolore immenso, e la responsabilità di John di non fare mai mancare amore ai suoi due figli, Ella e Benjamin.