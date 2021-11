“Ho perso il bambino”. Dramma per l’amata cantante: “I medici mi hanno detto che il suo cuore non batte più”

Perdere un figlio è la cosa più dolorosa che ci sia. Anche se ancora non è nato. Lo sa bene un’artista molto amata in tutto il mondo che poco prima di salire sul palco per il suo concerto ja scoperto di aver abortito. Parliamo di Jessie J. La triste notizia alla cantante è arrivata dai medici, che le hanno confermato che il cuore del suo bambino non batteva più. La sera stessa della devastante notizia la star inglese doveva tenere un concerto a Las Vegas e ha comunque deciso di esibirsi, nonostante la notizia.

Jessie J ha anche spiegato il motivo in uno sfogo in cui è stata molto onesta con i suoi fan: “Ieri mattina stavo ridendo con un amico dicendo ‘come farò a superare il mio concerto a Los Angeles domani sera senza dire a tutto il pubblico che sono incinta?’. Ieri pomeriggio temevo l’idea di superare il concerto senza crollare. Poco dopo i medici mi hanno detto che non c’era più un battito cardiaco. Questa mattina è successo tutto. Sento di non avere il controllo delle mie emozioni. Potrei pentirmi di aver postato questo sfogo. Quello che so è che voglio cantare stasera”.

“Non perché sto evitando il dolore -scrive Jessie J – ma perché so che cantare stasera mi aiuterà. Ho fatto due spettacoli in due anni e la mia anima ne ha bisogno. Ancora di più oggi. So che alcune persone penseranno che dovrei semplicemente cancellarlo. Ma in questo momento ho chiarezza su una cosa. Quando ero giovane ho iniziato a cantare per la gioia, per riempire la mia anima e per me stessa, questo non è mai cambiato e mi servirà per elaborare”.





E ancora Jessie J: “Voglio essere onesta e sincera e non nascondere quello che provo. Me lo merito. Voglio essere me stessa con tutti voi. Non solo per il pubblico, ma per me e il mio bambino. Conosco me stessa e so che ne parlerei sul palco. Quindi, invece di un discorso emotivo in lacrime in diretta, parlo qui a tutti. Ho deciso di avere un bambino da sola”.

Poi conclude Jessie J: “Perché è tutto ciò che ho sempre voluto e la vita è breve. Rimanere incinta è stato un miracolo e un’esperienza che non dimenticherò mai e so che rivivrò. Sono ancora sotto shock, la tristezza è troppa adesso. – ha concluso Jessie J – Ma so di essere forte e so che starò bene. So anche che milioni di donne in tutto il mondo hanno provato questo dolore e molto peggio”.