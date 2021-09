“Mi hanno puntato una pistola contro”. Il racconto choc del volto della tv: “E mi hanno rubato tutto”

Tanto spavento per la vip, volto noto della televisione nel recente passato. La stessa giovane ha informato del bruttissimo fatto che l’ha vista purtroppo protagonista sui social network, dove avrà ricevuto sicuramente tantissimo affetto. Ha deciso di pubblicare una story su Instagram, quindi in direct avrà inevitabilmente avuto la possibilità di leggere e rispondere ai numerosi follower che la seguono. Un episodio dunque gravissimo, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi e inaspettate.

Lei ha avuto una relazione turbolenta con l’ex, portata davanti alle telecamere a ‘Temptation Island’. E così aveva parlato tempo fa: “Ho capito che dovevo fare ancora qualcosa per salvare il nostro rapporto. Lui era frenato dai suoi genitori, e ho chiesto di poter parlar con loro, per avere un confronto. Ho trovato davanti a me due persone comprensive che, nonostante tutto, desideravano la felicità di entrambi. Da quel momento io e Andrea abbiamo deciso di riprovarci”. Ma non è andata benissimo.

La donna, che si è trasferita all’estero nella Repubblica Dominicana, ha raccontato sul noto social network di essere rimasta vittima di una rapina: “Ciao a tutti/e. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi su Instagram. Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo il tirocinio mi hanno rapinata…sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo (è bastato)”.





Ad essere stata rapinata e ad aver corso un grosso rischio è stata Jessica Battistello. Nelle sue parole traspare infatti preoccupazione. Poi Jessica Battistello ha quindi rivelato ancora: “Mi hanno puntato una pistola ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo, poi con calma vi spiegherò (io comunque sto benissimo a parte lo spavento iniziale)”. Fortunatamente tutto è andato bene, nonostante ovviamente la terribile esperienza che si poterà con sé. Ma essendo i rapinatori armati, poteva accadere di peggio.

Jessica Battistello è stata protagonista a ‘Temptation Island’ con l’allora fidanzato Andrea Filomena, che di professione fa l’hairstylist. La loro storia d’amore ha poi raggiunto il capolinea e lei ha cambiato vita. Avendo la madre di origine domenicana, ha preferito trasferirsi lì, a Boca Chica, dove vivono entrambi i genitori. Ma ora si è verificato questo fattaccio che l’ha segnata moltissimo.