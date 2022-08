Adesso è cambiata davvero al 100%. Stiamo parlando di Jessica Alves, che ha subito una trasformazione totale dopo essersi operata per ben 90 volte per variare il suo aspetto fisico. Ve la ricorderete sicuramente come Ken umano, poi era diventata Jessica e ora la possiamo definire la Barbie Umana. Grazie alla sua ospitata nella trasmissione This Morning, è stato possibile osservare il suo nuovo look, stravolto completamente. Ma lei stessa ha anche parlato di un aspetto allarmante.

Quindi, Jessica Alves ha optato per una trasformazione radicale diventando Barbie umana. Soltanto nel recente passato aveva detto: “Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre ed avere un figlio”. Ma torniamo al presente. (Leggi anche “Cambia tutto”. Jessica Alves, nuovi (e particolari) interventi chirurgici per l’ex Ken Umano)





Jessica Alves, la trasformazione è completa: ora è Barbie umana

Pazzesca la decisione assunta da Jessica Alves, che per la sua trasformazione in Barbie umana ha sborsato una cifra pari a un milione di sterline. Nel corso della sua intervista rilasciata a This Morning ai conduttori Rochelle Humes e Vernon Kay, ha rivelato: “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”.

Ma Barbie umana ha precisato che non potrà più fare altro ad esempio sul naso: “Ho avuto problemi, se lo toccano ora morirà. Se mi guardi, è evidente che il mio naso è rovinato. Ho subito più di dieci interventi di chirurgia plastica al naso, ho avuto problemi. È stato impossibile trovare un chirurgo in tutto il mondo che potesse davvero sistemare il mio naso”. E quindi, nonostante avesse avuto voglia di effettuare un altro intervento chirurgico, dovrà necessariamente arrendersi.

Infine, nell’intervista televisiva Jessica Alves diventata ora Barbie umana, ha affermato: “Dicono che se mi toccano il naso, questo diventerà nero, morirà e collasserà”. Nonostante questa problematica, si è ritenuta molta soddisfatta dei risultati raggiunti. Anche sul suo profilo Instagram ha pubblicato diverse foto che la ritraggono con la sua nuova e clamorosa fisionomia.

“L’ho fatto per la prima volta”. Jessica Alves: da donna, dopo il cambio di sesso. “Cosa è successo”