Jessica Alves e il sesso dopo il cambio di genere avvenuto due anni fa. Diventata famosa il mondo con il nome di Rodrigo Alves, conosciuto anche come “il Ken umano”, oggi Jessica è felice della sua trasformazione e ha rilasciato un’intervista a Le Iene per raccontare la sua nuova vita. Quando si chiamava ancora Rodrigo Alves, Jessica è diventata famosa per essere il sosia di Ken, il celebre fidanzato della bambola Barbie. Centinaia di migliaia di euro per trasformare il suo corpo.

Sedute estenuanti di chirurgia estetica e interventi molto pericolosi per la sua salute. Poi nel 2020 la scolta, diventare donna. Rodrigo Alves è volato in Thailandia per sottoporsi a un intervento di cambio di genere e oggi è a tutti gli effetti una donna. Oggi sta imparando a conoscere il suo nuovo corpo e in un’intervista con la Iena Alessandro Di Sarno ha racconta la sua nuova vita, la sua “rinascita”.

Jessica Alves e il sesso dopo il cambio di genere

Una rinascita per Jessica Alves, che riguarda anche il sesso. “Per me è una rinascita – ha spiegato l’ex Ken Umano – è tutto nuovo, anche il mio corpo. Ero stanca di essere quella persona che ero prima, io volevo essere Jessica, Dio è stato molto buono con me. Durante tutto il processo di decisione e di cambiamento è sempre stato al mio fianco. Essere donna è una cosa bella, è molto romantica, mi piace tutto: i capelli, i trucchi, il profumo, i vestiti”.

Jessica Alves ha parlato del sesso e del secondo intervento a cui si è dovuta sottoporre perché la sua vagina “non era abbastanza profonda” e quindi aveva difficoltà nei rapporti sessuali. “Adesso posso avere un rapporto sessuale con un pene di 24 centimetri. Dopo l’intervento ho voluto fare esperienze sessuali diverse e provare peni grandi e piccoli, di ogni colore”.

Jessica Alves ha parlato del sesso con un ragazzo siciliano con cui ha “avuto sei orgasmi. Io non so cosa una donna biologica sente, ma io quando un orgasmo arriva sento come se una cosa molto grande stia provando ad uscire dal mio corpo, però non esce nulla se non l’emozione”. “Il sesso orale è il migliore sesso al mondo, ma non a tutti gli uomini piace praticarlo”, ha concluso la 39enne.