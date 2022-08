Tutti sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto Jessica Alves, trasformata completamente in Barbie umana. Dopo essersi sottoposta a 90 operazioni chirurgiche, ha ottenuto il suo obiettivo con non poche difficoltà. Ma ora è già pronta a fare un ulteriore passo in più, infatti ha rivelato di avere un altro sogno nel cassetto che spera di esaudire al più presto. Ciò che ha fatto nelle ultime ore al settimanale Nuovo è un vero e proprio appello affinché qualcuno possa venirle incontro.

Il colpo di scena su Jessica Alves, diventata ormai Barbie umana, è servito. Prima di dirvi cosa ha dichiarato, ad inizio agosto nel corso della sua intervista rilasciata a This Morning ai conduttori Rochelle Humes e Vernon Kay, ha rivelato: “Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell’aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina”. Ma veniamo al presente. (Leggi anche “Ora è Barbie umana”. Jessica Alves, trasformazione finita. Com’è diventata dopo 90 interventi)





Jessica Alves, ora Barbie umana, vuole diventare mamma

Un’altra notizia clamorosa è stata annunciata da Jessica Alves, oggi Barbie umana, che al settimanale Nuovo è scesa nei dettagli. Nelle scorse settimane la donna, che ha 39 anni e che è stata ospitata tante volte da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni su Canale 5, ha detto di essere molto contenta al 95% dei risultati ottenuti sul suo corpo. Peccato che non possa arrivare al 100%, visto che il suo naso è ormai praticamente compromesso e quindi se dovesse operarsi ancora, rischierebbe anche di morire.

Jessica Alves ha voglia di fare un altro salto di qualità, infatti il suo obiettivo sarebbe quello di diventare mamma. E sarebbe stata felice che il papà fosse un ex vippone: “Voglio un amore e una famiglia vera. Giacomo Urtis è sempre impegnato con il lavoro, non so se è pronto a diventare padre, come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano”. Dunque, con il chirurgo dei vip non ci sarebbero molte possibilità, ma staremo a vedere chi si farà avanti per accontentarla.

Per diventare Barbie umana, Jessica Alves ha speso quasi un milione e 200mila euro per entrare nel Barbie World ha spiegato durante l’intervista con il programma americano. Una cifra record per diventare donna e guardarsi allo specchio con soddisfazione. Una cifra clamorosa, ma che ha uscito dalle sue tasche senza esitazione perché adesso riesce a vedersi allo specchio nel migliore dei modi.

