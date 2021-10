È stato l’idolo delle ragazzine di tutto il mondo. Il 34enne cantautore e attore statunitense ha raggiunto l’apice del successo a inizio anni 2000. Poi c’è stato un periodo più complicato quanto a popolarità. Ma lui ha continuato a recitare, comporre, cantare e doppiare. Insomma il ragazzo è in gamba e si è dato da fare. Proprio lo scorso ottobre è uscito il suo ultimo album dal titolo “New Stage”.

Ora, però, per Jesse McCartney è arrivato uno dei momenti, o forse ‘il’ momento più importante della sua vita. A dare la notizia è stato il giornale “People”. Jesse McCartney si è sposato. La cerimonia si è svolta presso la Santa Lucia Reserve a Carmel, in California. E alcune immagini della festa sono state postate sui rispettivi profili Instagram. Anche la fresca moglie di Jesse è un’attrice, i due stanno insieme da nove anni e sono ufficialmente fidanzati da due.

Dunque Jesse McCartney ha sposato Katie Peterson nella giornata di sabato 23 ottobre. Bellissimi i due sposi all’altare, come si può vedere nella foto pubblicata in esclusiva su “People”. Lui indossava un vestito di Brioni, lei un abito di Galia Lahav con applicazioni floreali. Pare che la cerimonia sia stata romantica, rustica e molto intima, niente mega-party. Il fratello di Jesse ha fatto da testimone, mentre lo zio da officiante. Jesse e Katie hanno danzato per la prima volta da marito e moglie sulle note di “Lover” di Taylor Swift.





Non poteva mancare alla cerimonia anche la cagnolina Bailey. Al matrimonio di Jesse McCartney e Katie Peterson erano presenti come ospiti alcuni colleghi dell’attore come Jonathan Sadowski, Paul James e Jacob Zachar. Forse pochi sanno che Katie è apparsa in due videoclip della popstar ovvero “Step up revolution” e “Victorious”. Inoltre Jesse ha dedicato alla moglie la canzone che ha scritto in occasione della proposta di matrimonio, “Party of two”.

Jesse McCartney ha chiesto a Katie Peterson di sposarlo il 13 settembre 2019. La stessa Katie ha spiegato in un post su Instagram le emozioni che il brano “Party of two” le ha suscitato. Proprio nello stesso momento in cui stava per scrivere i voti nuziali. Davvero da favola… Non solo, il cantante ha dichiarato che Katie è la sua musa, fonte di ispirazione per la sua musica. Una musica molto più matura, ha detto l’ex componente dei Dream Street, rispetto ai tempi del suo singolo di successo “Beautiful Soul”.