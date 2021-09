Serena Rossi e Jennifer Lopez, siparietto top a Venezia. L’incontro, poi il gelo: “Scusate, devo andare via”

Serena Rossi è la madrina del Festival del cinema di Venezia 2021. La padrona di casa. “Credo di essere stata scelta per questo ruolo perché c’è questo desiderio di comunicare una ripartenza, una rinascita, una positività. E io sono così, il sorriso mi contraddistingue e sicuramente lo porterò sul palco del Palazzo del Cinema del Lido”, aveva racconta l’attrice alla stampa.

“La pandemia è già più alle spalle dell’anno scorso. Io cerco sempre di guardare in avanti e l’orizzonte comincia a schiarirsi, le nuvole a diradarsi. Se siamo tutti bravi però”, aveva spiegato l’attrice che è vaccinata e dichiaratamente pro-vax.

Eclettica, solare, popolare in televisione (Un posto al sole), cinema e programmi d’intrattenimento, Serena Rossi fa parte della nuova generazione delle attrici italiane e nel suo ruolo da madrina del Festival del Cinema di Venezia ha riscosso grande successo. Attrice, doppiatrice, cantante, performer, Serena Rossi non poteva non presenziare all’arrivo della coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck.





Tornata insieme dopo 17 anni, la coppia è sbarcata a Venezia tra gli applausi e ad accoglierli sul red carpet c’era anche Serena Rossi, madrina del Festival. Nella storia pubblicata dalla pagina Very Inutil People si vede la madrina del festival avvicinarsi alla Lopez e presentarsi. “Nice to meet you” di una fredda J. Lo alla Rossi, che spiega di essere la madrina, e la star americana che si gira verso il compagno che la bacia.

A quel punto Serena Rossi si gira verso la telecamera e commenta: “si amano, mi stacco perché si amano, mi vergogno”. Bufera sul web, con i commenti degli utenti che hanno criticato il comportamento di Jennifer Lopez. “Sarà anche Jennifer Lopez, ma sei ospite di un evento, quella che si è presentata è la madrina della serata, prestale un po’ di attenzione. E a prescindere da ciò, è stato proprio sgradevole notare come la Lopez abbia immediatamente squadrato dalla testa ai piedi Serena Rossi. Che gran caduta di stile”, si legge su Instagram.