Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Lo hanno fatto in gran segreto dopo che per mesi la loro storia, il loro clamoroso ritorno di fiamma, è stato sulla bocca di tutti. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia. Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura.

I due hanno avuto poi altre storie. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, prima quella col manager Irving Azoff, poi il matrimonio con Marc Anthony. Finito questo ecco il ballerino Casper Smart e poi l’ex sportivo Alexander Rodriguez, ma anche qui la relazione non dura. Fino a quando Jennifer non viene beccata in compagnia di Ben. “Sono solo amici” dice qualcuno, ma invece i due fanno sul serio…





Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio blindatissimo

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. Se la prima volta tutto era naufragato proprio sul bello, il destino pare aver dato una seconda chance ai due attori. E Ben ha assicurato alla suocera Guadalupe che stavolta non spezzerà nuovamente il cuore alla bella JLO. Ora i media stranieri lanciano la notizia del matrimonio in gran segreto, alla presenza di pochi invitati. Secondo il sito Marca la cerimonia è stata celebrata al Ritz-Reynolds Hotel sul lago Oconee, in Georgia.

A differenza del primo fidanzamento, quando Jennifer Lopez e Ben Affleck erano sempre sotto la luce dei riflettori, stavolta le due star di Hollywood hanno scelto il profilo basso. Addirittura gli invitati e i presenti alla cerimonia hanno dovuto firmare un accordo di riservatezza. Ma, evidentemente, è servito a poco: sono stati infatti i vicini dell’hotel a rendere noto l’evento. E la notizia, ovviamente, ha fatto il giro del mondo.

Al momento ancora non esistono foto che possano confermare il matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. Forse i due attori hanno ceduto l’esclusiva ad un magazine. Quel che è certo è che ormai i due non si nascondono più. Poche settimane fa la cantante ha mostrato il preziosissimo anello di fidanzamento regalatole da Ben Affleck, un diamante verde da 8,5 carati. Valore? Oltre 10 milioni di dollari. E adesso è arrivato il matrimonio. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, arriveranno anche le foto della cerimonia.

