Anni fa era una delle coppie più belle dello showbiz, poi l’improvviso addio e le vite vissute lontano. Dopo la fine della storia lui ha ritrovato l’amore con una collega attrice, ha avuto tre figli (Violet, 15 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9) ma dopo 12 anni il matrimonio è scricchiolato.

Lei, una delle donne più belle e sexy del pianeta, era già stata sposata con il ballerino Cris Judd, poi ha avuto una relazione con il suo manager manager, si è sposata e ha avuto due figli: Emma e Max. Ma l’amore finisce e arriva il divorzio. Poi altre due relazioni, una di queste a un passo da quelle che sarebbero state le terze nozze, e alla fine il ritorno di fiamma con lo storico ex fidanzato.

Jennifer Lopez e Ben Affleck fidanzati: la foto ufficiale

La voce girava da tempo e non erano mancate le paparazzate insieme, ma ora è stata proprio Jennifer Lopez, in occasione dei sue 52 anni, a pubblicare la foto del bacio con Ben Affleck. Come spesso succede nelle lovestory hollywoodiane, anche per Jennifer Lopez e Ben Affleck galeotto fu un set. I due si incontrano nel 2001 per le riprese di “Gigli”, in Italia uscito con il titolo “Tough Love-Amore Estremo”.





Nel novembre 2002, la proposta di matrimonio con un anello con un diamante rosa da 6.1 carati, per 1.2 milioni di dollari e l’attore compare nel video di il singolo di Jennifer Lopez “Jenny From the Block”, brano che lancia l’album “This is me..then”. Nel 2003 decidono di posticipare le nozze a causa dell’eccessiva attenzione dei media. Nel 2004 la coppia annuncia la rottura.

Dopo il matrimonio con Marc Anthony – i due hanno avuto due figli insieme, i gemelli Max e Emme, nati nel febbraio 2008 a New York – si separano nel 2011 e ufficializzano il divorzio nel 2014. Affleck, dal 2005 al 2017 è sposato con l’attrice Jennifer Garner, nel 2020 inizia una breve relazione con l’attrice Ana de Armas e nel 2021, a distanza di 17 anni, l’attore e la cantante tornano insieme.