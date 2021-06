Bacio! Il ritorno di fiamma è ufficiale: la coppia super vip è tornata insieme

E bacio fu. Ora sì che il ritorno di fiamma è ufficiale. Gli indizi e le paparazzate erano chiare, quindi erano settimane che se ne parlava ma ora non ci sono più dubbi. Già a maggio scorso la cantante, fresca di rottura con quello che sarebbe dovuto diventare suo marito, era stata avvistata insieme al suo storico e famosissimo ex fidanzato.

Siamo a metà giugno e un amico dell’attore ha rivelato a People che i due fanno sul serio: “Stanno davvero insieme. Continueranno a viaggiare avanti e indietro tra Los Angeles e Miami. Sono molto felici. Questa non è una relazione casuale. Lo stanno facendo le cose sul serio e vogliono che duri a lungo”. E così riecco i Bennifer: Jennifer Lopez, 51 anni, e Ben Affleck, 48, hanno finalmente regalato il primo bacio dal loro ritorno di fiamma.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, arriva il bacio: ritorno di fiamma ufficiale

Jennifer Lopez ha da poco chiuso la relazione con Alex Rodriguez. Era lo scorso marzo quando la coppia ha ufficializzato l’addio e, sostiene una fonte vicina alla popstar, “a prendere la decisione finale è stata lei. I tradimenti? Poco importa se l’abbia tradita effettivamente. Quello che lei non tollerava più era più la paura del tradimento che aleggiava nell’aria”.







“Il punto è che lei è già passata da queste situazioni difficili prima. Andrà avanti come ha sempre fatto. I suoi figli la rendono più felice che mai. Sta reagendo bene”, ha continuato la fonte. Quindi, poco dopo e per la gioia di chi tifava per i Bennifer, è ricomparso Ben Affleck e dopo tante voci è arrivata la conferma del ritorno di fiamma.

Ben Affleck and Jennifer Lopez share a sweet kiss at dinner.



📸 Page Six. pic.twitter.com/QAUewbTlHy June 14, 2021

Ovvero le prime foto di Jennifer Lopez e Ben Affleck che si baciano. I paparazzi li hanno immortalati durante una cena a lume di candela da Nobu, a Malibu: “Erano sereni e all’inizio non si sono accorti di essere visti – hanno svelato poi i fotografi – Era tutto molto romantico e naturale. Sono visibilmente presi l’uno dall’altra, potrebbero anche durare”.