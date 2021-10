Quando si dice matrimonio in grande stile. Ma in questo caso è calzante anche l’espressione “non badare a spese”: gli sposini, ovviamente vip, che si sono giurati amore eterno lo scorso fine settimana hanno invitato 300 ospiti ad assistere al loro giorno speciale che, dicono, alla fine dei conti è costato quasi due milioni di dollari.

La coppia, 25 anni lei e 30 lui, si è conosciuta nel 2016 nei cortili dell’università di Stanford, dove all’epoca entrambi erano studenti. A unirli anche l’equitazione visto che lei cavalca da quando è piccola e lui è un cavallerizzo professionista e infatti ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A gennaio 2020 si sono fidanzati ufficialmente, come mostrato anche su Instagram, e ora, ottobre 2021, sono diventati marito e moglie. La location delle nozze? Una tenuta equestre di 50 ettari dal valore di quasi 16 milioni di dollari, di proprietà della sposa.

Il matrimonio da sogno di Jennifer Gates

Lei è Jennifer Gates, la figlia primogenita di Bill e Melinda Gates e ha sposato il campione olimpico di equitazione Nayel Nassar in una lussuosa tenuta a North Salem, nello Stato di New York. La tenuta le è stata regalata dai genitori in occasione della sua laurea e ha un valore di quasi 16 milioni di dollari. Lo sposo è Nayel Nassar, 30enne di origine egiziane e come detto campione olimpico di equitazione.





Il sì è arrivato sabato 16 ottobre 2021 e ha coinciso con il primo incontro dopo il divorzio dei genitori della sposa, Bill e Melinda Gates, che hanno accompagnato la loro Jennifer all’altare. Ai festeggiamenti, oltre a parenti e amici, pare abbiano partecipato anche i coniugi Obama e il noto conduttore tv David Letterman, amico e vicino di casa della coppia.

La cerimonia a cui hanno partecipato centinaia di ospiti, secondo il Daily Mail, è costata quasi 2 milioni di dollari. Per il suo grande giorno Jennifer Gates ha indossato un abito su misura di Vera Wang: un sontuoso vestito con un top in pizzo, maniche lunghe e una gonna in tulle. Ben nove le sue damigelle, tutte vestite di verde scuro.