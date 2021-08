È una delle donne più belle e desiderate di tutti i tempi. Parliamo di Jennifer Aniston che ha lanciato uno scoop a dir poco sensazionale. Il gossip è una vera e portai bomba, perché l’attrice ha iniziato a frequentare il collega David Schwimmer. I due si conoscono da circa venti anni visto che hanno recitato insieme in Friends, serie tv cult in onda negli Stati Uniti e nel resto del mondo per un decennio, dal 1994 al 2004. Proprio la reunion del telefilm ha avvicinato Jennifer e David, che per tanti anni sono stati solo amici. Una fonte ha rivelato al tabloid Closer che Jennifer Aniston e David Schwimmer si sono sempre piaciuti e avevano una cotta reciproca ai tempi delle riprese di Friends.

C’è da dire tuttavia, che all’epoca entrambi erano impegnati in altre relazioni e per questo avevano potuto esprimere quelle sensazioni soltanto attraverso la storia d’amore che coinvolgeva i loro personaggi, i famosi Rachel e Ross. Grazie alla reunion Jennifer Aniston e David Schwimmer hanno appurato che la loro chimica non era svanita. Hanno iniziato a scambiarsi messaggi dopo l’ultimo ciak e il mese scorso David ha lasciato New York, dove vive da tempo, per andare a trovare Jennifer a Los Angeles.

Jennifer Aniston, l’amore ritrovato

A questo punto, scrive l’insider, i due hanno passato del tempo a casa dell’Aniston (chissà da quanto tempo avrebbero voluto farlo). Quest’ultima ha preparato la cena, tra chiacchiere e risate. Jennifer e David sono stati avvistati anche mentre camminavano in uno dei vigneti di Jen a Santa Barbara e sorseggiavano vino. C’era molto chimica tra di loro, ha precisato la fonte consultata dal magazine.





Che poi, parliamoci chiaro sia Jennifer Aniston che David Schwimmer, sono single da tempo, se lo meritano. L’attrice, 52 anni, ha alle spalle due matrimoni falliti. Il primo con Brad Pitt, durato dal 2000 al 2005; il secondo con Justin Theroux, celebrato nel 2015 e terminato nel 2017. L’Aniston non ha avuto eredi. David Schwimmer è stato invece sposato dal 2010 al 2017 con l’attrice e fotografa Zoe Buckman.

Chi lo segue sa che la coppia ha avuto una figlia, Cleo, che oggi ha dieci anni. Ultimamente il Ross di Friends era stato avvistato con una donna misteriosa ma i beninformati assicurano che il 54enne ha chiuso subito questa nuova relazione appena ha riallacciato i rapporti con Jennifer. Se siete amanti di Friends vi sembrerà un sogno.