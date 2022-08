“C’è un video…”. Ben Affleck e Jennifer Lopez, il filmato ‘venduto per denaro’. La rabbia della popstar

Jennifer Lopez furiosa per un video rubato. La star ha fatto parlare recentemente per il ritorno di fiamma con Ben Affleck. I due si sono sposati e da settimane non si parla d’altro. La storia d’amore della cantante e dell’attore è una favola che sta vivendo un nuovo felice capitolo. I due attori si conobbero sul set di “Gigli”, era il 2002. La curiosità: il film è passato alla storia come uno dei peggiori mai realizzati e si aggiudicò numerosi premi ai Razzie Awards tra cui quello per la peggior coppia.

Nel 2003 arriva la proposta di matrimonio, ma poco prima delle nozze, nel 2004, arriva la rottura. I due hanno avuto poi altre storie. Ben Affleck ha sposato Jennifer Garner dalla quale ha avuto tre figli, ma anche in questo caso la storia finisce. Diverse le relazioni di JLo, prima quella col manager Irving Azoff, poi il matrimonio con Marc Anthony. Finito questo ecco il ballerino Casper Smart e poi l’ex sportivo Alexander Rodriguez, ma anche qui la relazione non dura. Fino a quando Jennifer non viene beccata in compagnia di Ben. Adesso, però, JLo è furiosa.





Jennifer Lopez furiosa per il video rubato

Nelle ultime ore sta girando in rete un video che sarebbe stato rubato a Jennifer Lopez e Ben Affleck. Nel filmato la popstar americana canta un brano inedito al suo matrimonio, dedicandolo al marito: “All night I can feel the passion in your eyes / I’m still in love with you / You know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi / Sono ancora innamorata di te / Sai che non ne ho mai abbastanza”).

Il video in questione sarebbe dovuto rimanere segreto, ma il sito americano TMZ lo ha pubblicato. La condivisione del video sui social lo ha reso virale. Jennifer Lopez ha manifestato tutto il suo disappunto: ha infatti spiegato che gli invitati alle nozze avevano firmato un accordo di non divulgazione di quello che sarebbe successo al matrimonio.

“Questo video è stato preso senza permesso – le parole di Jennifer Lopez affidate ad un post – Punto. Chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato. Non so da dove lo prendiate tutti, anche perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti gli invitati di non condividere nulla del nostro matrimonio. Questa è stata la nostra scelta. Tutto ciò che pubblico del mio privato è sul sito OnTheJLo ed è materiale che amo condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro”.

