Jazmin Grace Grimaldi, chi è la prima figlia di Alberto di Monaco. La ragazza, nata a Palm Spring, in Californi, è la primogenita del principe di Monaco ed è stata riconosciuta solo nel 2006. La madre, che aveva conosciuto il figlio di Ranieri III durante una vacanza in Costa Azzurra, non le ha mai nascosto la verità.

Jazmin è nata il 4 marzo 1992 e ha vissuto in California insieme alla madre Tamara Rotolo fino all’età di 14 anni, quando nel 2006 Alberto l’ha ufficialmente riconosciuta. “Anche se non ci siamo mai conosciute, sento spesso il calore del suo spirito e la sua guida intorno a me”, ha scritto tempo fa su Instagram parlando della nonna Grace Kelly, dalla quale ha preso la vena artistica, dedicando anima e corpo al suo sogno hollywoodiano.

“Avevo 14 anni, mi preparavo a entrare al liceo, quando i giornali hanno saputo che mio padre aveva una figlia, e che ero io. È un periodo difficile per qualsiasi adolescente, c’è voluto del tempo per abituarsi all’attenzione mediatica”, aveva raccontato tempo fa ricordando di quando il padre l0ha riconosciuta e ovviamente è finita su tutti i giornali del mondo.

Oggi Jazmin Grace Grimaldi e Alberto di Monaco hanno un bellissimo rapporto, e Grace jr. frequenta anche il resto della famiglia, le zie, i cugini e ovviamente i fratellini Jacques e Gabriella, i figli che il principe monegasco ha avuto dalla moglie Charlene. Non solo, da diversi anni presenzia agli eventi importanti come il matrimonio del cugino Louis Ducruet, figlio di Stephanie di Monaco.

Recentemente Jazmin Grace Grimaldi si è trasferita in California in una villa da 3,3 milioni di dollari situata nel quartiere esclusivo di Outpost Estates. È fidanzata con Ian Mellancamp, musicista, con il quale ha festeggiato sei anni insieme e nella sua carriera. Ha già recitato in film e serie tv come la serie tv di Amazon The Marvelous Mrs Maisel e in The Chelsea Cowboy ed è anche una cantante.