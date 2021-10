Rivelazioni choc da parte della cantante e attrice, che ha tirato fuori in un suo libro delle vicende private e drammatiche che hanno coinvolto la sua famiglia. I suoi fan non si aspettavano minimamente che avesse vissuto delle situazioni del genere, che l’hanno segnata. Oggi ha 30 anni e la sua carriera professionale le ha permesso di avere gioie e risultati soddisfacenti, anche se le critiche non sono mancate anche a causa della sorella famosa, ma adesso è cambiato tutto col suo racconto.

La giovane ha iniziato così la sua dichiarazione scioccante: “I miei genitori e il mio team sono colpevoli della mia infelicità in quel periodo. Un giorno sono venuti nella mia stanza cercando di convincermi che avere un bambino così giovane era una pessima idea. Mi dicevano cose come ‘questo metterà fine alla tua carriera, non avrai altre possibilità. Tu non sai costa stai facendo, devi fermarti adesso. Ci sono pillole che puoi prendere per mettere fine a tutto questo. Possiamo aiutarti a prenderti cura di questo problema, conosciamo un dottore'”.

La donna ha continuato così nel suo racconto choc: “Erano sicuri che liberarsi della mia piccola sarebbe stata la strada giusta. Voi non potete capire cosa ho dovuto passare. Mi hanno tolto il cellulare per non farmi comunicare con nessuno, se non con loro. L’obiettivo era quello di controllarmi in ogni passo. Volevo parlare con Britney e non mi era permesso, non volevano che sapesse che ero incinta. Lei l’ha scoperto dai paparazzi, vi rendete conto? Avevo bisogno di lei più che mai e non mi ha aiutata”.





A vivere questo incubo è stata Jamie Lynn Spears, ovvero la sorella minore di Britney Spears. Jamie Lynn Spears ha aggiunto: “Il dolore di non poter raggiungere mia sorella mi dilaniava e ancora oggi fa male, ve lo assicuro. Un giorno ho provato a ribellarmi e ho avuto una lite furiosa con mio padre. Era agitatissimo ed ha iniziato ad offendermi pesantemente. Quando ho deciso che non mi avrebbero fatto abortire, allora hanno iniziato a prendere accordi per vendere in esclusiva la notizia della gravidanza e fare soldi da questo”.

Jamie Lynn Spears è diventata famosa per aver interpretato Zoey Brooks nella serie ‘Zoey 101’. Dal 2013 ha iniziato la sua carriera di cantante country e nel 2016 è uscito il suo noto brano musicale ‘Sleepover’, che ha permesso la sponsorizzazione del suo documentario ‘When The Lights Go Out’. Poi due anni fa è stata anche protagonista su Netflix grazie alla serie ‘Il colore delle magnolie’.