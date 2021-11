In pochi, pochissimi sapevano della gravidanza della moglie dell’attore. Una scelta nata dal desiderio di tutelare la privacy dopo due dolorosissimi aborti. Insieme dal 2008, la coppia era convolata a nozze nel 2010 a Tel Aviv, in Israele. Secondo alcune riviste americane, la coppia si sarebbe incontrata proprio lì per la prima volta. Dopo essersi sposati, quindi, sono diventati genitori di Olivia nel 2010, Joshua nel 2012, Annabel nel 2014 , Emilia nel 2016 e Gwendolyn nel 2018.



L’ultimo arrivato, Jeramiah, è il sesto figli di Kimberly Brook e James Van Der Beek, l’attore famoso per Dawson’s Creek. A dare la notizia è stato lui. “Sono felicissimo di annunciare l’arrivo di Jeremiah Van Der Beek ❤️. Dopo aver perso, entrambe alle 17esima settimana, 2 bambini, abbiamo mantenuto il segreto sulla gravidanza. Il motivo è semplice, ero terrorizzato quando l’abbiamo scoperto: aveva paura potesse capitare di nuovo”.

James Van Der Beek, il commovente messaggio per i figli

E ancora James Van Der Beek aggiunge: “Per nostra fortuna, qui in Texas, un medico è riuscito a venire a capo della situazione clinica di mia moglie che si è sottoposta a tutte le cure del caso, compreso un piccolo intervento chirurgico. Tutto si è risolto per il meglio ed oggi abbracciamo il nostro piccolo”. Poi l’attore si lascia andare a una confessione.







“Ogni bambino porta la propria energia, la propria manifestazione di coscienza, le proprie lezioni – scrive James Van Der Beek -. Quelli che abbiamo perso ci hanno regalato diversi pezzi del puzzle… lasciandoci molto più grati per la master class in corso che possiamo goderci con questo dolce e saggio piccolo. (ps – A tutti nella nostra comunità – sia locale che estesa – che conoscevano il nostro viaggio e hanno onorato il nostro desiderio di privacy … grazie. Che il rispetto e il karma tornino a tutti voi 1000 volte 🙏). La vita è bella”.

James Van Der Beek dopo la bellissima avventura di Dawson’s Creek Conclusa che gli ha regalato una notorietà planetaria, ha faticato ad affrancarsi dagli ingombranti panni del protagonista. Questo non gli ha impedito di prenderla con filosofia e autoironia, interpretando per esempio se stesso in “Non fidarti della str**** dell’interno 23”. Recentemente è tornato protagonista di una serie tv, in CSI: Cyber, ed è apparso nel film Downsizing.